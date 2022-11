Diretta/ Udinese Lecce streaming video tv: Beto vs Ceesay (Serie A)

DIRETTA UDINESE LECCE: ULTIMA SPIAGGIA PER I SALENTINI?

Udinese Lecce, in diretta venerdì 4 novembre 2022 alle ore 20.45 presso la Dacia Arena di Udine, sarà una sfida valida per la tredicesima giornata del campionato di Serie A 2022-2023. Di fronte due squadre a caccia di una vittoria dopo un periodo in chiaroscuro, punti importanti quelli in palio tra pochi minuti.

L’Udinese occupa l’ottavo posto con 22 punti in dodici partite, frutto di sei vittorie, quattro pareggi e due sconfitte. Dopo un super avvio di stagione, i friulani non vincono da quattro gare: nell’ultimo turno è arrivato il pareggio per 0-0 contro la Cremonese. Il Lecce, invece, occupa il quart’ultimo posto con 8 punti, raccolti grazie a una vittoria, cinque pareggi e sei sconfitte. I giallorossi sono reduci da due sconfitte di fila, l’ultima per 0-1 contro la Juventus.

COME VEDERE LA PARTITA UDINESE LECCE IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV

La diretta tv di Udinese Lecce sarà garantita dai canali della televisione satellitare: nello specifico vi dovrete riferire a Sky Sport Uno o Sky Sport Calcio (rispettivamente ai numeri 201 e 202 del decoder), appuntamento riservato agli abbonati con la possibilità di diretta streaming video Udinese Lecce grazie all’applicazione Sky Go. L’alternativa ovviamente è la piattaforma DAZN, che fornisce tutte le partite di Serie A: anche qui la visione è in mobilità e riservata ai clienti, ricordando che si potrà utilizzare anche una smart tv che sia dotata di connessione a internet, e che i canali DAZN sono disponibili anche sul decoder di Sky.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE LECCE

Andiamo a scoprire le probabili formazioni della diretta Udinese Lecce. Partiamo dalla formazione friulana, con Sottil privo degli infortunati Becao, Masina e Lovric. Bianconeri schierati con il 3-5-2: Silvestri, Perez, Bijol, Ebosse, Pereyra, Samardzic, Walace, Arslan, Udogie, Deulofeu, Success. Passiamo adesso agli ospiti, Baroni può contare su tutti gli effettivi. Giallorossi schierati con il 4-3-3: Falcone, Baschirotto, Pongracic, Umtiti, Gallo, Blin, Hjulmand, Gonzalez, Strefezza, Ceesay, Oudin.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Udinese nettamente favorita sul Lecce secondo gli esperti. Andiamo a scoprire l’1-X-2 grazie alle quote per le scommesse dell’agenzia Eurobet: la vittoria dei friulani è a 1,55, il pareggio è a 4,00, mentre il successo dei salentini paga 6,35 volte la posta. Molto equilibrate le quote sul numero di gol: Under 2,5 a 1,90 e Over 2,5 a 1,80. Molto simili anche Gol e No Gol, rispettivamente a 1,87 e 1.83.

