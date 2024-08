DIRETTA UDINESE MILAN PRIMAVERA: IN FRIULI COMINCIA UNA NUOVA STAGIONE

La diretta Udinese Milan Primavera ci farà compagnia già alle ore 11.00 di stamattina, sabato 17 agosto 2024, per la prima giornata del nuovo Campionato Primavera 1 edizione 2024-2025, che per la prima volta nella sua storia è stato allargato a ben venti squadre partecipanti. Ieri abbiamo già avuto ben tre anticipi, per cui siamo entrati nel clima, adesso però attendiamo anche il verdetto della diretta Udinese Milan Primavera per capire come potrà iniziare il cammino stagionale dei bianconeri friulani e degli ospiti rossoneri.

Per l’Udinese Primavera è un gradito ritorno nella massima categoria, maturato grazie al successo nei playoff dello scorso Campionato Primavera 2. Il debutto sarà di sicuro fascino, contro il Milan Primavera che aveva chiuso la scorsa stagione al sesto posto per poi uscire subito di scena dai playoff scudetto per mano della Lazio, ma ricordiamo che i rossoneri sono stati anche finalisti di Youth League e dunque erano stati capaci di farsi grande onore in campo internazionale. Adesso però si scrive la prima pagina di una nuova storia, che cosa ci dirà la diretta Udinese Milan Primavera?

UDINESE MILAN PRIMAVERA IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE

Come già negli anni più recenti, la casa del calcio giovanile italiano è Sportitalia e allora l’appuntamento con la diretta tv Udinese Milan Primavera sarà in chiaro per tutti sui canali di questa emittente, che tramite i propri sito e app metterà a disposizione anche la diretta streaming video di Udinese Milan Primavera.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE MILAN PRIMAVERA

Proviamo adesso a dare qualche accenno sulle probabili formazioni per la diretta Udinese Milan Primavera, anche se alla prima partita della nuova stagione le incognite sono molte. Adire il vero, l’innalzamento del limite d’età ai 20 anni potrebbe garantire la continuità, che per l’Udinese è anche della guida tecnica, il croato Igor Bubnjic, che come modulo di riferimento potrebbe avere il 3-4-1-2, nel quale tra gli elementi di spicco confermati abbiamo il portiere Malusà e in attacco Russo.

Per il Milan Primavera ecco invece la novità di Federico Guidi come allenatore e anche della necessità di coesistere con Milan Futuro, la nuova seconda squadra rossonera che militerà in Serie C. Resta quindi innanzitutto come si divideranno i volti più noti dal vivaio del Milan, a cominciare da Sia e soprattutto Camarda, entrambi ancora ampiamente in età da Primavera ma forse destinati ad orizzonti più alti…