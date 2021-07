DIRETTA UDINESE ND BILJE/ Video streaming tv: programma bianconero (amichevole)

DIRETTA UDINESE ND BILJE: LA STAGIONE

Siamo impazienti di dare il via alla diretta di Udinese ND Bilje, prima amichevole estiva dei friulani: prima però vediamo che ci attende per il prossimo programma bianconero. La società ha già deciso che la seconda parte della preparazione estiva avverrà in Austria, al solito nella località di St. Veit: terminato, pure il club avrà l’opportunità di mettersi alla prova in un test internazionale contro il club del Lens, che milita nella Ligue 1, primo campionato francese. Pare invece destinata a saltare la classica amichevole “in casa” con il Watford, date le limitazioni previste per coloro che arrivano alla Gran Bretagna. Va aggiunto che ancora non sono noti altri test pre campionato per l’Udinese, che comunque procede spedita nella preparazione alla stagione 2021-22.

DIRETTA UDINESE ND BILJE IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE L’AMICHEVOLE

Segnaliamo a tutti gli appassionati che la diretta tra Udinese e ND Bilje sarà visibile in diretta tv esclusivamente su Udinese tv, disponibile però al canale 110 del digitale terrestre esclusivamente nelle regioni del Friuli Venezia Giulia e del Veneto. La sfida amichevole però sarà disponibile in diretta streaming video ovunque tramite il portale www.udinesetv.it.

UDINESE ND BILJE: PRIMA SGAMBATA PER GOTTI

Udinese ND Bilje, in diretta dal campo sportivo di Manzano (UD), è la partita amichevole in programma oggi, sabato 17 luglio 2021: fischio d’inizio previsto per le ore 17.00. Si accende dunque la nuova stagione dei friulani sotto la guida di Gotti e primo test per i bianconeri sarà dunque con gli sloveni del ND Bilje, club che milita nel secondo campionato nazionale. L’attesa verso questa prima sgambata è grande e non certo per il verdetto finale, a dir il vero abbastanza scontato: il club infatti ha iniziato da tempo la preparazione alla prossima stagione della Serie A e dunque dovrebbe già mostrare una buona condizione generale. Almeno i giocatori che sono a disposizione: non scordiamo infatti che tra Europei e Copa America in tanti, tra cui Molina e Larsen hanno mancato la prima parte del ritiro e che pure la società si è già ampiamente mossa per il calciomercato in uscita, per cui pure non vi saranno giocatori come Musso e De Paul. Pure a ranghi ridotti, i bianconeri sono pronti a sorprenderci alla loro prima uscita ufficiale: chissà come andrà la diretta tra Udinese e ND Bilje.

DIRETTA UDINESE ND BILJE: LE PROBABILI FORMAZIONI

Trattandosi di una amichevole estiva, per giunta a ranghi ristretti e pure solo la prima della nuova stagione, non ci è affatto facile immaginare le probabili formazioni della diretta tra Udinese e ND Bilje, tenuto poi conto che sarà chiara intenzione di Gotti far giocare il maggior numero di giocatori possibili. Questo poi perché è assai probabile che lo stesso tecnico friulano possa sfruttare il test con gli sloveni per provare nuove soluzioni tattiche, come egli stesso ha paventato solo pochi giorni in un’intervista. Con l’addio di Rodrigo De Paul, l’allenatore bianconero ha ammesso che potrebbe testare nuovi moduli, dismettendo magari il 3-5-2 che aveva caratterizzato la squadra fino ad allora: possibile dunque che Gotti possa fare qualche prova già oggi, anche se in tono minore, in attesa di aver tutta la rosa a disposizione. In ogni caso oggi, per la formazione titolare da schierare contro il ND Bilje, ecco che potrebbero già farsi trovare pronti Scuffet (nuovo titolare dopo l’addio di Musso), come pure Nuytinck e Opoku, ma anche De Mario e Jajalo. È poi attesa per Pereyra e Gerard Deulofeu, atteso al riscatto dopo una stagione 2020-21 davvero in sordina, come pure Okaka e Llorente, da cui pure i tifosi si aspettano molto per la prossima stagione.



