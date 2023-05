DIRETTA/ Udinese Sampdoria video streaming tv: regna l’equilibrio in epoca recente

DIRETTA UDINESE SAMPDORIA: I TESTA A TESTA

I testa a testa della diretta di Udinese Sampdoria hanno visto un sostanziale equilibrio. Infatti negli ultimi cinque incontri ci sono state due vittorie per i friulani e altrettante per i liguri con nel mezzo un pirotecnico pareggio per 3-3 datato 2021: vantaggio friulano con Pereyra, pareggio maturato per un autogol di Larsen, 2-1 Udinese con Beto, altro gol del pari con Quagliarellia su rigore e rimonta blucerchiata con l’ex Candreva, ma alla fine è una rete di Forestieri all’82’ a fissare il risultato sul 3-3.

La Sampdoria ha spesso fatto bottino pieno in casa dell’Udinese come successe nel 2021 e 2020 rispettivamente per 1-0 (Quagliarella su rigore) e 3-1 in rimonta con il vantaggio di Lasagna e il tris doriano di Quagliarella, Bonazzoli e Gabbiaini. Manca invece dal 2017 il segno X alla Davia Arena tra Udinese e Sampdoria con Muriel su rigore che risponde a Thereau in un match con tre espulsioni. (aggiornamento di Christian Attanasio)

DIRETTA UDINESE SAMPDORIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Udinese Sampdoria non sarà trasmessa sui canali della televisione satellitare, non essendo tra le tre selezionate per questo turno infrasettimanale valido per la 34^ giornata: l’unico appuntamento con la partita di Serie A sarà dunque sulla piattaforma DAZN, che come noto fornisce tutte le gare del massimo campionato di calcio ai suoi clienti. Si tratterà di una visione in diretta streaming video; dovrete avere a disposizione apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone oppure, in alternativa, utilizzare una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

UDINESE SAMPDORIA: PARTITA SENZA STORIA…

Udinese Sampdoria, in diretta lunedì 8 maggio 2023 alle ore 18.30 presso la Dacia Arena di Udine, sarà una sfida valida per la 34^ giornata del campionato di Serie A. Blucerchiati a picco dopo l’ultima sconfitta interna contro il Torino e in un momento tra i più difficili della storia della Sampdoria, con la crisi societaria che potrebbe costare il fallimento e far partire anche più indietro rispetto alla Serie B il club, una situazione scottante da gestire nelle prossime settimane.

L’Udinese pareggiando 1-1 contro il Napoli giovedì scorso ha assistito alla festa degli azzurri facendo però un’ottima figura sul campo, in linea con un campionato che ha regalato belle soddisfazioni e nessun affanno ai tifosi friulani. All’andata Udinese corsara sul campo della Sampdoria grazie a una rete messa a segno da Ehizibue nel finale di partita, 2-1 per i friulani anche nell’ultimo precedente alla Dacia Arena datato 5 marzo 2022.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE SAMPDORIA

Le probabili formazioni della diretta Udinese Sampdoria, match che andrà in scena alla Dacia Arena di Udine. Per l’Udinese, Andrea Sottil schiererà la squadra con un 3-5-1-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Silvestri; Becao, Bijol, Perez; Ebosele, Samardzic, Lovric, Walace, Udogie; Pereyra; Nestorovski. Risponderà la Sampdoria allenata da Dejan Stankovic con un 3-4-2-1 così schierato dal primo minuto: Ravaglia; Oikonomou, Nuytinck, Gunter; Zanoli, Rincon, Winks, Augello; Cuisance, Lammers; Gabbiadini.

UDINESE SAMPDORIA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Udinese Sampdoria, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie A. La vittoria dell’Udinese con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.50, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 4.33, mentre l’eventuale successo della Sampdoria, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 6.50.

