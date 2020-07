Diretta Udinese Sampdoria/ Streaming video tv: a caccia del colpo salvezza (Serie A)

Udinese Sampdoria si gioca in diretta dalla Dacia Arena, alle ore 19:30 di domenica 12 luglio: la partita è valida per la 32^ giornata del campionato di Serie A 2019-2020, ed è un incrocio parecchio delicato per quanto riguarda la salvezza. Si tratta di due squadre che in questo momento sarebbero al sicuro, ma sanno di non dover tirare troppo la corda perché alle loro spalle le rivali si stanno muovendo; i friulani in particolar modo hanno scialacquato punti importanti anche in maniera incredibile, come il pareggio contro il Genoa partendo dal 2-0.

La Sampdoria invece dà sempre la sensazione di poter spiccare il volo, ma poi non riesce a staccarsi dalla zona calda: la squadra blucerchiata aveva fatto un colpo importante rifilando tre gol alla Spal, con questa fiducia si è presentata a Bergamo e per 75 minuti ha tenuto in scacco l’Atalanta avendo le sue occasioni, salvo poi cadere di fronte alla solita accelerazione nerazzurra. Ora vedremo come andranno le cose nella diretta di Udinese Sampdoria, che possiamo aspettare leggendo insieme le probabili formazioni e le scelte da parte dei due allenatori.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Udinese Sampdoria verrà trasmessa sui canali della televisione satellitare, e dunque sarà un appuntamento in esclusiva per tutti gli abbonati: bisognerà andare al numero 255 del vostro decoder (uno dei canali che prima erano conosciuti come Sky Calcio), o in alternativa utilizzare l’applicazione Sky Go che permette la visione della partita di campionato in diretta streaming video, senza costi aggiuntivi e per mezzo di dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE SAMPDORIA

Per Udinese Sampdoria Luca Gotti ritrova Sema, che dunque dovrebbe tornare a occupare la sua posizione come laterale sinistro in mediana, a svantaggio di Zeegelaar che si accomoderà in panchina; sull’altro versante ci sarà Stryger Larsen, in mezzo solito ballottaggio Jajalo-Walace con Fofana e De Paul sulle mezzali, attenzione però alla possibilità che sia lo sloveno che il brasiliano siano titolari insieme al numero 10. A protezione del portiere Musso avremo invece una linea con la conferma di Troost-Ekong e Nuytinck, Samir e De Maio si giocano il posto di terzo difensore, davanti giocheranno due tra Okaka, Lasagna e Nestorovski.

Ranieri conferma il 4-4-2 e continua a valutare la possibilità di rilanciare Quagliarella: senza di lui la sensazione è che la maglia di secondo attaccante possa andare a Federico Bonazzoli, schierando Gaston Ramirez largo a sinistra e destinando dunque Linetty alla corsia destra, con Depaoli che andrebbe in panchina oppure qualche passo indietro, scalzando Bereszynski dalla posizione di terzino. Gabbiadini sarà l’attaccante di riferimento, in mezzo al campo ci prova Ronaldo Vieira (non al top) ma Ekdal e Thorsby restano favoriti, così come Omar Colley e Yoshida per il centro della difesa. Murru il terzino sinistro, Audero chiaramente andrà in porta.

QUOTE E PRONOSTICO

Per un pronostico dettagliato su Udinese Sampdoria, ecco le quote fornite dall’agenzia Snai: i friulani partono favoriti con un valore di 2,45 volte la puntata sul segno 1, che naturalmente identifica la loro vittoria. Per contro, il segno 2 per l’affermazione blucerchiata porta in dote una vincita che ammonta a 3,15 volte l’importo della giocata, mentre con il pareggio regolato dal segno X andreste a guadagnare 3,05 volte quanto avrete deciso di mettere sul piatto.

