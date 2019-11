Diretta Udinese Spal/ Streaming video DAZN: delicato incrocio salvezza (Serie A)

Udinese Spal, partita diretta dal signor Davide Massa, vale per la 12^ giornata del campionato di Serie A 2019-2020, e si gioca alle ore 15:00 di domenica 10 novembre presso la Dacia Arena. Si tratta di una sfida per la salvezza, ma con i friulani che in classifica sono più avanti: grazie alla vittoria di Marassi, contro il Genoa, la squadra affidata a Luca Gotti dopo l’esonero di Igor Tudor ha fatto un bel salto ritrovando anche la fiducia, e adesso ha una bella occasione da sfruttare in una partita che sulla carta la vede partire favorita. La Spal è in crisi: non riesce a trovare ritmo e nell’ultima giornata ha perso in casa contro la Sampdoria, facendosi scavalcare e ritrovandosi ultima. Adesso dunque Leonardo Semplici sa che è arrivato il momento di tirar fuori la testa dalla sabbia e iniziare davvero a correre. Aspettando che l’arbitro dia il via alla diretta di Udinese Spal, andiamo a leggere quelle che potrebbero essere le scelte dei due allenatori nell’analisi delle probabili formazioni della partita.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Udinese Spal verrà trasmessa in diretta tv su Dazn 1, il canale che trovate al numero 209 del decoder satellitare e che permetterà anche ai clienti Sky non abbonati a Dazn di seguire questa partita di Serie A. Per chi invece avesse sottoscritto un abbonamento alla nuova piattaforma è disponibile come sempre il servizio di diretta streaming video, utilizzabile attraverso dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE SPAL

In Udinese Spal il modulo dei friulani dovrebbe essere ancora il 3-5-2: davanti a Musso i favoriti sono Rodrigo Becao, Troost-Ekong e Nuytinck mentre ad avanzare la loro posizione sugli esterni sembrano destinati Opoku, che dunque cambia ruolo rispetto al naturale, e Sema che sta facendo bene e ha trovato il gol nell’ultima giornata. Mandragora e De Paul accompagneranno la regia di Jajalo completando la zona mediana; davanti si punta su Okaka e Nestorosvki ma attenzione a Lasagna, che potrebbe avere una maglia dal primo minuto. La Spal ha un modulo speculare, nel quale la protezione di Etrit Berisha viene affidata a Thiago Cionek, Vicari e Tomovic; a centrocampo dovrebbe esserci Missiroli a occuparsi del playmaking, stretto tra due mezzali che pare siano Murgia e Kurtic; sugli esterni invece correranno Strefezza e Reca, Petagna sarà titolare e guiderà un attacco che dovrebbe contare anche su Floccari, pur se Paloschi come sempre spera di avere una chiamata.

QUOTE E PRONOSTICO

I pronostici su Udinese Spal ci dicono che la squadra friulana è favorita: il segno 1 per la vittoria interna, secondo l’agenzia di scommesse Snai, vale infatti 2,15 volte la somma messa sul piatto mentre siamo ad un valore di 3,65 volte quanto investito per il successo degli estensi, identificato dal segno 2. L’eventualità del pareggio è come sempre regolata dal segno X, e vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 3,20 volte quello che avrete puntato.



© RIPRODUZIONE RISERVATA