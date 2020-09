Diretta Udinese Spezia/ Streaming video tv: incrocio salvezza nel recupero (Serie A)

DIRETTA UDINESE LA SPEZIA: ITALIANO CERCA IL RISCATTO

Udinese Spezia sarà in diretta dalla Dacia Arena, alle ore 18:00 di mercoledì 30 settembre: la partita è valida come recupero nella prima giornata del campionato di Serie A 2020-2021. Si gioca con 10 giorni di ritardo rispetto al primo turno per la grande corsa dei liguri, arrivati per la prima storica volta nella massima serie. Tuttavia l’avvio è stato scioccante in negativo: quattro gol incassati in casa dal Sassuolo più tre annullati, e un secondo tempo da incubo nel quale la difesa ha fatto acqua da tutte le parti. Serve immediato riscatto contro i friulani, che a loro volta sono stati sconfitti all’esordio: ko di misura a Verona, un risultato che ci poteva stare ma che impone subito alla squadra di Luca Gotti di rialzare la testa, nell’eventualità di prendersi una salvezza tranquilla. Ci attende quindi una interessante diretta di Udinese Spezia; nel frattempo possiamo valutare in che modo i due allenatori intendano disporre le loro squadre sul terreno di gioco della Dacia Arena, leggendo insieme le probabili formazioni.

UDINESE SPEZIA IN DIRETTA TV E STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Udinese Spezia sarà trasmessa su Sky Sport 253: l’appuntamento è dunque riservato in esclusiva agli abbonati della televisione satellitare, che potranno seguire la partita di campionato appunto al numero 253 del loro decoder oppure, come sempre senza costi aggiuntivi, attivando l’applicazione Sky Go per la diretta streaming video, utilizzabile semplicemente con l’ausilio di dispositivi mobili quali PC, tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE SPEZIA

Gotti dispone il solito 3-5-2 in Udinese Spezia, affidandosi ancora a Okaka e Lasagna per l’attacco; alle spalle di questi due ci sarà come sempre De Paul nella posizione di mezzala tattica, sulle corsie laterali di centrocampo i favoriti sembrano essere ancora Ter Avest e Ouwejan e a completare il reparto dovrebbero essere Walace, che avrà in mano le redini del gioco, e poi Coulibaly. La difesa a protezione del portiere argentino Musso sarà comandata da De Maio, ai lati del quale sembrano essere in vantaggio Rodrigo Becao e Samir rispetto a Troos-Ekong e Nuytinck. Consueto 4-3-3 per lo Spezia di Vincenzo Italiano: davanti a Zoet giocano Erlic e Dell’Orco mentre le corsie vengono occupate da Ferrer e Sala, Matteo Ricci già positivo nella prima uscita in Serie A sarà il playmaker di riferimento con il supporto di Bartolomei e Mora, anche se Maggiore spera di avere un posto e così anche il giovane Pobega. Davanti si punta su Galabinov, supportato da Agudelo e Gyasi; possibile anche vedere Diego Farias o Piccoli, magari a gara in corso anche se sperano nella maglia da titolari.

QUOTE E PRONOSTICO

Il pronostico su Udinese Spezia è stato tracciato anche dall’agenzia Snai, secondo cui i Diretta Ufriulani sono nettamente favoriti: il segno 1 per la loro vittoria vi farebbe infatti guadagnare 1,70 volte quello che avrete deciso di mettere sul piatto, contro il valore di 5,25 che accompagna il segno 2 per l’affermazione della squadra ligure. Il pareggio, eventualità regolata dal segno X, porta in dote una vincita che ammonta a 3,70 volte la vostra giocata.



