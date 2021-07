DIRETTA UDINESE STURM GRAZ/ Video streaming tv: le dichiarazioni di Samir

DIRETTA UDINESE STURM GRAZ: PARLA SAMIR

Siamo impazienti di dare la parola al campo per la diretta di Udinese Sturm Graz, dove pure sono gran dubbi di modulo per mister Luca Gotti. Nella scorsa stagione i friulani sono scesi in campo con il 3-5-2, ma partito Rodrigo De Paul il tecnico bianconero ha aperto alla possibilità di cambiare tattica, ipotizzando anche un modulo a 4 in difesa. L’idea è stuzzicante, ma secondo le ultime parole di Samir, non immediatamente attuabile: “Prima di mettere in pratica altre idee il mister sta aspettando che finisca il mercato. Ora stiamo lavorando più sulla difesa a tre che è quella che ci dà più sicurezza, ma credo che a fine mercato cominceremo a lavorare anche su quella a 4”. Staremo a vedere. (agg Michela Colombo)

RISULTATI VOLLEY E BEACH VOLLEY/ Olimpiadi Tokyo 2020: Italia ok contro il Giappone

DIRETTA UDINESE STURM GRAZ STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Udinese Sturm Graz potrebbe essere trasmessa da Udinese Tv, il canale interamente dedicato alle vicende della squadra friulana. Non sarà dunque un appuntamento in televisione, ma tifosi e appassionati potranno rivolgersi al sito ufficiale dell’emittente (se confermato in palinsesto) per una visione in diretta streaming video. In aggiunta si possono consultare liberamente gli account che le due società mettono a disposizione sui social network, in particolare Facebook e Twitter.

DIRETTA/ Empoli Pontedera video streaming tv: le parole di Leonardo Mancuso

UDINESE STURM GRAZ: NUOVA AMICHEVOLE PER GOTTI

Udinese Sturm Graz è in diretta da St.Veit alle ore 18:00 di mercoledì 28 luglio: dopo aver rifilato 4 gol al Bilje i friulani tornano in campo per proseguire la preparazione estiva in vista del nuovo campionato. L’Udinese avrebbe dovuto giocare sabato contro il Fenerbahçe, ma l’amichevole è saltata: le norme anti-Covid presenti in Austria hanno impedito alla squadra turca di presenziare, così la società ha organizzato un test alternativo contro la squadra del Paese presso cui si svolge il raduno.

È sempre Luca Gotti l’allenatore dei friulani: ancora una volta lo storico vice sembrava al passo d’addio, almeno come primo tecnico della squadra, ma poi è stato confermato e del resto i risultati che è riuscito a ottenere parlano per lui. Siamo impazienti di scoprire come andrà la sua stagione, ma oggi ovviamente ci dobbiamo concentrare sulla diretta di Udinese Sturm Graz e dunque possiamo subito valutare quale potrebbe essere lo schieramento in campo, leggendo insieme le probabili formazioni.

Medagliere Olimpiadi Tokyo 2020/ Classifica e medaglie: Cina in testa, sale l'Olanda

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE STURM GRAZ

Gotti ci ha abituati al 3-5-2 o comunque un trequartista a supporto di un centravanti, e dunque anche in Udinese Sturm Graz dovrebbe puntare su questo modulo: in porta se la giocano Padelli e Scuffet che faranno presumibilmente staffetta, in difesa invece potrebbero agire Nuytinck, come centrale della linea a tre, con Rodrigo Becao e Samir a formare un terzetto che sarebbe sostanzialmente quello con cui verrà iniziato il campionato. Tante soluzioni sugli esterni, si valuta comunque il nuovo acquisto Udogie che è in ballottaggio con Zeegelaar per la corsia sinistra, mentre sull’altro versante si prepara Ballarini. Spazio a Jajalo come regista arretrato, si alternerà con Walace e Arslan che potrebbero completare il centrocampo; Pereyra giocherà come trequartista, da vedere se il titolare sarà lui oppure Pussetto. Punti di domanda aperti però anche per Deulofeu e Cristo Gonzalez, davanti ci sono Nestorovski, Okaka e Teodorczyk che già da oggi corrono per il posto alla prima di campionato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA