Diretta Udinese Union Berlino/ Streaming video tv: è un test di lusso! (amichevole)

DIRETTA UDINESE UNION BERLINO: CHE TEST PER I FRIULANI!

Udinese Union Berlino, in diretta dal Dolomitenstadion di Lienz, si gioca alle ore 15:15 di sabato 16 luglio: altra amichevole in terra austriaca per la squadra friulana, che mercoledì ha dominato contro la selezione locale del Rapid ma questa volta si trova ad affrontare un avversario di stampo diverso. L’Union Berlino infatti è una squadra assolutamente di livello, che tre anni fa ha conquistato la prima, storica promozione in Bundesliga e da quel momento continua a migliorarsi, avendo già trovato la sua giusta dimensione europea: per l’Udinese dunque non sarà facile.

Il risultato comunque non è certo quello che conta; Andrea Sottil vuole che la squadra sia pronta per quando inizierà il campionato, e da questo punto di vista dovrà valutare i suoi effettivi e iniziare a impostare un undici titolare. Vedremo quello che succederà nella diretta di Udinese Union Berlino; mentre aspettiamo che l’amichevole di lusso prenda il via, proviamo anche noi a fare qualche ipotesi su come la squadra friulana possa essere disposta sul terreno di gioco del Dolomitenstadion, andando a leggere insieme le probabili formazioni di questo test estivo.

DIRETTA UDINESE UNION BERLINO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Udinese Union Berlino, salvo variazioni di palinsesto, dovrebbe essere trasmessa su DAZN: non saranno dunque disponibili le immagini sui canali della nostra televisione, ma questa amichevole tra Udinese e Union Berlino potrà essere seguita in diretta streaming video. La piattaforma DAZN infatti consente la visione attraverso dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone; naturalmente per accedere al servizio bisognerà aver sottoscritto un abbonamento all’emittente.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE UNION BERLINO

Per la diretta Udinese Union Berlino ipotizziamo un 3-5-2 da parte di Sottil: è il modulo utilizzato per la prima amichevole estiva, e l’undici di partenza potrebbe essere un “mix” tra i due tempi contro il Rapid Lienz. In porta, Padelli ha giocato 90 minuti e potrebbe essere confermato; in difesa scegliamo una linea con Rodrigo Becao, Nuytinck e Cocetta. A centrocampo la cabina di regia sarà una questione tra Walace e Jajalo, che potrebbero dunque fare staffetta nel corso dell’amichevole; sulle mezzali Lovric e Walace oppure Arslan e Pereyra, ma chiaramente anche Makengo spera di iniziare questo match e rimane una valida opzione in termini generali.

Nahuel Molina e Udogie sulla carta sono i titolari per le corsie, ma entrambi potrebbero anche lasciare l’Udinese in questa sessione di calciomercato; al momento le alternative sono Soppy a destra ed Ebosele a sinistra. Davanti invece resta da valutare la posizione di Deulofeu per la prossima stagione, intanto lo spagnolo potrebbe giocare questa amichevole ma Sottil deve anche rilanciare Nestorovski ai massimi livelli, poi da citare anche la presenza di Success e Pafundi.











