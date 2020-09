Diretta Udinese Venezia/ Streaming video tv: test amichevole per Gotti

Udinese Venezia, in diretta alle ore 17.00 di oggi pomeriggio domenica 13 settembre 2020 (attenzione all’orario d’inizio che è stato anticipato rispetto a quanto era stato inizialmente annunciato), è la partita amichevole che costituisce il derby del Nord-Est, in programma fra poche ore per i bianconeri friulani di Luca Gotti contro il Venezia, che dal canto suo naturalmente si sta preparando al prossimo campionato di Serie B. Arriviamo dunque alla diretta di Udinese Venezia con la certezza che per i bianconeri sarà un test piuttosto interessante, come è d’altronde normale che sia ad una sola settimana dal via del campionato, sebbene l’Udinese dovrà rinviare la sua prima giornata contro lo Spezia. Due settimane al via non sono comunque tante e questo discorso vale anche per il Venezia, dal momento che mancano appunto due settimane al via anche del campionato cadetto, che si muoverà una settimana più tardi rispetto alla Serie A.

Udinese e Venezia, come tutte le altre formazioni, sono alle prese con un pre-campionato decisamente anomalo e l’amichevole di oggi assume notevole importanza proprio in quanto “prova generale” in vista delle prime partite ufficiali per Luca Gotti, il quale comunque può farsi forte dell’esperienza accumulata già nello scorso campionato, quando fu promosso da secondo allenatore alla guida dell’Udinese, poi portata alla salvezza.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE UDINESE VENEZIA

Salvo variazioni di palinsesto, non sono annunciate una diretta tv né una diretta streaming video per Udinese Venezia, di conseguenza la partita amichevole di oggi pomeriggio potrà essere seguita soprattutto grazie agli aggiornamenti che le due società certamente offriranno tramite i siti Internet e i profili ufficiali sui vari social network.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE VENEZIA

In vista della partita amichevole di oggi pomeriggio, accenniamo anche alle probabili formazioni di Udinese Venezia, osservando naturalmente che con due settimane al via del campionato per i friulani ci potrebbe ancora essere spazio per qualche esperimento per Luca Gotti, a differenza di chi debutterà già nel prossimo weekend. A livello indicativo, ricordiamo quali erano state le scelte dell’allenatore dell’Udinese in occasione della precedente amichevole della sua compagine, anche se contro il Legnago era stato un test certamente più facile.

Ricordiamo comunque che Gotti aveva scelto di partenza il seguente modulo 3-5-2: Musso; Becao, Prodl, De Maio; Matos, Coulibaly, Walace, Cristo Gonzalez, Micin; Okaka, Teodorczyk. Con un’altra settimana di lavoro nelle gambe – e una in meno all’inizio del campionato – sarà molto interessante valutare le nuove scelte, perché cominceranno a darci indicazioni sulle prime gerarchie nella rosa della nuova Udinese 2020-2021.

