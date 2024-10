DIRETTA ULM TRENTO: TRASFERTA SEMPRE OSTICA!

Per la diretta Ulm Trento siamo alla Ratiopharm Arena, alle ore 19:00 di mercoledì 30 ottobre: si gioca per la sesta giornata nel girone A di basket Eurolega 2024-2025, sfida molto intensa perché la trasferta in terra tedesca è sempre ostica, la Dolomiti Energia si trova ad affrontare una squadra che ha grande esperienza in questa competizione ed è anche partita meglio, con tre vittorie in cinque gare contro le due affermazioni dell’Aquila. Trento però, reduce dalla vittoria sull’Hapoel Tel Aviv, sembra potersela giocare in maniera concreta, e forse poter fare un bel salto di qualità rispetto alle ultime tre Eurocup che sono state decisamente negative.

Diretta/ Sassari Trento (risultato 38-46) streaming video tv: Ford stupisce! (oggi 27 ottobre 2024)

Questo non significa che necessariamente arriverà la qualificazione al playoff perché le avversarie sono agguerrite e la differenza tra sesto e settimo posto potrebbe essere minima, ma intanto la squadra di Paolo Galbiati ha mostrato anche carattere andando a prendersi una vittoria dopo lo spaventoso -40 incassato a Istanbul; adesso vedremo come andranno le cose nella diretta Ulm Trento, una partita anche importante per l’autostima del roster della Dolomiti Energia e che proveremo ad analizzare nel dettaglio mentre aspettiamo che arrivi il momento della palla a due.

Diretta/ Trento Hapoel Tel Aviv (risultato finale 79-73): l'Aquila ce la fa! (Eurocup, 23 ottobre 2024)

COME VEDERE LA DIRETTA ULM TRENTO IN STREAMING VIDEO TV

L’unico modo per seguire la diretta Ulm Trento sarà quello di aver sottoscritto un abbonamento alla televisione satellitare, perché le partite di Eurocup delle squadre italiane sono garantite solo dai canali che sono disponibili su Sky Sport, e che in assenza di un televisore saranno come sempre raggiungibili anche grazie al servizio di diretta streaming video, in questo caso con l’applicazione Sky Go che non comporta costi aggiuntivi. Possiamo infine ricordare che sul sito ufficiale, vale a dire www.euroleaguebasketball.net/eurocup, avrete tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore, entrambi aggiornati in tempo reale.

DIRETTA/ Treviso Trento (risultato finale 76-83): Olisevicius 23 punti (basket A1, 20 ottobre 2024)

DIRETTA ULM TRENTO: L’AQUILA VOLA IN CAMPIONATO

Ci prepariamo dunque alla diretta Ulm Trento, ricordando che il ratiopharm è come già detto una squadra esperta, abituata a giocare in Eurocup anche se non sempre i risultati sono stati all’altezza. La Dolomiti Energia vive come spesso le capita una dimensione doppia: in campo internazionale fatica ad entrare in ritmo ma in campionato sta davvero volando. Al momento infatti Trento è prima in classifica: unica squadra ad aver sempre vinto, con la sola eccezione della Virtus Bologna che però ha giocato una partita in meno, sta davvero dimostrando di poter correre anche per il primo posto in regular season aspettando le gare più difficili.

In Eurocup storia diversa, ma le prime uscite sia pure con qualche incidente di percorso ci hanno detto che questa Trento potrebbe realmente lottare per arrivare finalmente al playoff; lo scopriremo strada facendo e certamente la tappa di Ulm è particolarmente importante perché si tratterebbe di una vittoria esterna di pregio, andando anche ad agganciare una rivale diretta nella classifica del girone. Per questi motivi siamo ansiosi di scoprire cosa accadrà tra poche ore nella diretta Ulm Trento, sperando che l’Aquila possa proseguire nel suo periodo e andare a prendersi due punti che farebbero anche parecchio morale.