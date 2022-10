DIRETTA ULM VENEZIA/ Video streaming tv: parola al coach Walter De Raffaele

DIRETTA ULM VENEZIA: REYER: PARLA DE RAFFAELE

Si avvicina la diretta di Ulm Venezia, ne approfittiamo per fare un piccolo passo indietro alla scorsa giornata di campionato, nella quale per l’Umana Reyer era arrivata una amara sconfitta di un solo punto a Pesaro. Nella conferenza stampa post-partita, coach Walter De Raffaele aveva dunque dovuto commentare un esito beffardo per Venezia: “È stata una partita che ha avuto all’interno due partite diverse per noi: i primi due quarti decisamente insufficienti a livello di intensità e presenza mentale sia offensiva che difensiva. Siamo stati in balia di Pesaro fondamentalmente per tutti i venti minuti, qualsiasi quintetto fosse in campo.

Il terzo e quarto periodo sono stati giocati con più attenzione, un’intensità diversa e molta più esecuzione. È stata una partita che ci ha visti rincorrere quasi sempre, ma abbiamo avuto la capacità di girarla e portarla dalla nostra parte con pazienza, perdendola poi per un episodio finale”. Coach De Raffaele aveva poi indicato la strada per la sua Venezia all’inizio di una nuova avventura: “Ora continuiamo a lavorare su di noi, sulla nostra conoscenza reciproca e identità”. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA ULM VENEZIA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Ulm Venezia sarà fornita agli abbonati alla televisione satellitare sui canali di Sky Sport, inoltre sarà a disposizione anche una tripla diretta streaming video, che sarà infatti fornita sia da Sky Go sempre per gli abbonati Sky, ma pure da Eleven Sports per i propri abbonati ed infine anche tramite il sito Internet euroleague.tv

ULM VENEZIA: REYER, COMINCIARE CON UNA VITTORIA

Ulm Venezia, in diretta alle ore 19.15 di questa sera, martedì 11 ottobre 2022, si gioca presso la Ratiopharm Arena di Ulm, in Germania, per la prima giornata del girone A di Eurocup 2022-2023, la Coppa di basket che comincia proprio oggi la sua lunghissima avventura stagionale. La diretta di Ulm Venezia ci riproporrà un duello che era andato in scena anche nella scorsa edizione, quando il Ratiopharm Ulm e la Umana Reyer Venezia erano stati inseriti nello stesso girone, come è successo anche per il nuovo torneo. Calcoli non se ne possono fare, diciamo solamente che sarebbe bello cominciare con una vittoria.

La Eurocup ha conservato il format (francamente discutibile) della scorsa stagione, una lunghissima formula che prevede due gironi da dieci squadre ciascuno, dunque ben 18 partite nella stagione regolare per operare una selezione davvero minima, dal momento che solo le ultime due di ciascun gruppo saranno eliminate, mentre le prime otto passeranno agli ottavi di finale, da dove cominceranno le sfide secche della eliminazione diretta, tutte in partite singole. L’obiettivo minimo è passare il turno, ma possibilmente anche piazzarsi in alto per garantirsi una buona griglia. Il cammino comunque è solo all’inizio, per ora importa solo vincere: che risposte ci darà la diretta di Ulm Venezia?

DIRETTA ULM VENEZIA: IL CONTESTO

Presentando la diretta di Ulm Venezia, abbiamo già evidenziato che per la Umana Reyer questa è una partita che i lagunari avevano vissuto anche nella Eurocup 2021-2022, con una vittoria casalinga e una sconfitta in Germania, ma solo ai tempi supplementari. Venezia quindi era andata molto vicina all’obiettivo del colpaccio esterno che speriamo possa arrivare oggi. La Reyer poi fu sesta e il cammino terminò già agli ottavi, mentre il Ratiopharm Ulm mise a segno una clamorosa sorpresa, perché da ottavo nel girone eliminò agli ottavi il Badalona, primo nell’altro gruppo, ma poi fu eliminato dalla Virtus Bologna ai quarti.

Per parlare invece della più stretta attualità, ecco che nel campionato di Serie A la Umana Reyer Venezia arriva da una amara sconfitta per un solo punto sul campo di Pesaro (90-89) sabato sera, che ha impedito per un soffio il bis dopo la vittoria casalinga per 80-69 contro Scafati al debutto. Da adesso in poi tuttavia sarà quasi come avere due campionati in una sola stagione, sarà un cammino molto lungo anche quello nella Eurocup…











