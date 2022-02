DIRETTA VENEZIA ULM/ Video streaming tv: il volo “maledetto” della Reyer

DIRETTA VENEZIA ULM: IL VOLO MALEDETTO

In avvicinamento alla diretta di Venezia Ulm, dobbiamo dire qualcosa in più sui rinvii che stanno rendendo più problematico il cammino in Eurocup della Reyer Venezia. Non solo Covid, anche il maltempo ci ha messo lo zampino: ricordiamo infatti che ben tre voli cancellati in altrettanti giorni per il maltempo nella penisola anatolica avevano portato al rinvio della partita che Venezia aveva in programma in casa del Bursaspor. In precedenza, era già stata rinviata la partita che Venezia avrebbe dovuto disputare contro Gran Canaria.

Non era mancata una piccola polemica, dal momento che sulla pagina Instagram della Umana Reyer Venezia era stata data la notizia del terzo rinvio, un estremo ed ennesimo tentativo di affrontare la trasferta imposto dall’organizzazione per non mettere ancora più in difficoltà il calendario, ma in un momento assai pericoloso e che infatti è andato a vuoto. Per fortuna stasera si tornerà a giocare… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA VENEZIA ULM STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Come sempre la diretta tv di Venezia Ulm sarà trasmessa sui canali della televisione satellitare, pertanto sarà un appuntamento in esclusiva per gli abbonati: da questa stagione le partite delle squadre italiane in Eurocup sono una prerogativa di Sky, che fornisce anche la diretta streaming video, che non comporta costi aggiuntivi e si può attivare, grazie all’applicazione Sky Go sempre riservata ai clienti, su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

VENEZIA ULM: PUNTI PESANTI

Venezia Ulm, in diretta dal Palasport Taliercio del capoluogo veneto, si gioca con palla a due alle ore 20.30 di questa sera, mercoledì 2 febbraio 2022, per la dodicesima giornata del girone B della Eurocup 2021-2022 di basket, ormai giunta a due terzi del cammino nella stagione regolare, che promuoverà agli ottavi le prime otto (su dieci) di ciascuno dei due gironi. La selezione non è dunque particolarmente forte, ma la diretta di Venezia Ulm si annuncia come una partita molto delicata per la Umana Reyer, che finora ha raccolto quattro vittorie e cinque sconfitte su nove partite giocate, dunque non può concedersi molti passi falsi ulteriori.

Detto che il ratiopharm Ulm ha invece un bilancio di sei vittorie e cinque sconfitte su undici partite disputate, va riconosciuto pure che Venezia ha ben due partite da recuperare a causa dei rinvii per il Covid, di conseguenza la posizione in classifica della Umana Reyer potrebbe certamente migliorare. Va però pure detto che per ora non si può stare tranquilli, ed inoltre entrare tra le prime otto non può essere l’unico obiettivo, dal momento che poi sarà formato un tabellone incrociato fra i due gironi e di conseguenza tanto migliore sarà il piazzamento, tanto migliore potrebbe essere anche l’abbinamento. Che cosa accadrà in Venezia Ulm?

DIRETTA VENEZIA ULM: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Venezia Ulm può essere definita una sorta di scontro diretto e sicuramente un bivio per il cammino della Umana Reyer Venezia in questa edizione della Eurocup: una vittoria renderebbe molto solida la posizione dei lagunari, considerate pure le due partite ancora da recuperare, mentre un ko casalingo complicherebbe non poco la classifica di Venezia, a maggior ragione dopo la sconfitta casalinga incassata contro i francesi del Bourg en Bresse nell’unica partita che i ragazzi di coach Walter De Raffaele sono riusciti a giocare in Eurocup dopo Natale.

I tedeschi del ratiopharm Ulm, come già accennato, hanno raccolto finora sei vittorie e cinque sconfitte su undici partite disputate, di conseguenza un piazzamento fra le prime otto sembra essere ormai vicinissimo. L’Ulm arriva dalla vittoria conquistata in casa propria contro la Virtus Bologna e vorrà naturalmente fare il bis “italiano”, che sarebbe anche il tris di vittorie consecutive, che non è ancora mai riuscito ai tedeschi. Venezia naturalmente spera di negare ancora una volta questo tris ai suoi avversari: ci riuscirà?



