Diretta Ulm Virtus Bologna/ Streaming video tv: la Segafredo in Germania (Eurocup)

DIRETTA ULM VIRTUS BOLOGNA: TRASFERTA OSTICA!

Ulm Virtus Bologna sarà diretta dagli arbitri Carlos Cortes, Marko Juras e Rain Peerandi: alle ore 19:00 di martedì 25 gennaio la Ratiopharm Arena ospita la partita valida per la 11^ giornata nel gruppo B di basket Eurocup 2021-2022. Ci avviciniamo a grandi passi verso la conclusione della regular season: le V nere occupano il quarto posto in classifica con 6 vittorie, ma devono recuperare il match di settimana scorsa contro il Bursaspor e, di conseguenza, la loro ultima partita nella competizione resta quella vinta sul filo di lana contro Bourg en Bresse.

Diretta/ Badalona Trento (risultato 82-65) streaming video tv: vincono gli spagnoli

Questa sera, reduce dal successo sfilato a Brindisi, il gruppo di Sergio Scariolo affronta una squadra tosta e che non va sottovalutata: da qualche stagione infatti Ulm è protagonista in Europa e, con un record al 50%, sta difendendo egregiamente la sua qualificazione agli ottavi di Eurocup. Dunque sfida da non sbagliare per la Segafredo; vedremo come andranno le cose nella diretta di Ulm Virtus Bologna, mentre aspettiamo che la partita prenda il via possiamo già fare qualche rapida considerazione circa i temi principali che possono emergere dalla serata della Ratiopharm Arena.

Diretta/ Venezia Bourg en Bresse (risultato finale 78-81) tripla di Harris decisiva

DIRETTA ULM VIRTUS BOLOGNA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI EUROCUP

Come sempre la diretta tv di Ulm Virtus Bologna sarà trasmessa sui canali della televisione satellitare, pertanto sarà un appuntamento in esclusiva per gli abbonati: da questa stagione le partite delle squadre italiane in Eurocup sono una prerogativa di Sky, che fornisce – in assenza di un televisore – l’alternativa della diretta streaming video, che non comporta costi aggiuntivi e si può attivare, grazie all’applicazione Sky Go sempre riservata ai clienti, su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

DIRETTA/ Virtus Bologna Bourg en Bresse (risultato finale 83-82): vittoria risicata!

DIRETTA ULM VIRTUS BOLOGNA: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Ulm Virtus Bologna come detto non può essere sottovalutata dalla Segafredo: la qualificazione agli ottavi non dovrebbe sfuggire alle V nere, ma certamente Scariolo vuole che la posizione in classifica nel gruppo B sia tale da evitargli un incrocio ancora più difficile di quello che già sarà. Al momento, anche se chiaramente il calcolo è incompleto anche per le partite da recuperare, l’avversaria della Virtus Bologna nel primo turno ad eliminazione diretta sarebbe il Lietkabelis; ad ogni modo adesso bisogna preoccuparsi del Ratiopharm, e appunto non bisognerà tirare la corda.

Ulm ha vinto 5 delle 10 partite che ha giocato, e settimana scorsa si è permesso di fare un grande colpo: andare a vincere sul parquet del Buducnost, che era 7-2 fino a quel momento e in casa aveva perso soltanto contro Gran Canaria, battendo la stessa Segafredo. Inoltre il fatto di non aver giocato contro il Bursaspor potrebbe aver tolto qualcosa alla Virtus Bologna, che comunque è scesa in campo in Serie A1 espugnando il PalaPentassuglia; tra poco si gioca, sperando che la vittoria sorrida ai ragazzi di Scariolo…



© RIPRODUZIONE RISERVATA