DIRETTA ULSAN HYUNDAI AL DUHAIL/ Video streaming tv: la storia della partita

Prima di dare la parola al campo per la diretta di Ulsan Hyundai Al Duhail, finale per il quinto posto del Mondiale per club, certo ci pare interessante apprendere che per la formazione sudcoreana questa non è certo la prima volta alla manifestazione internazionale promossa dalla FIFA. Era infatti già il 2012 quando la squadra della K League entra per la prima volta nel tabellone del mondiale per club, allora come vincitrice della Champions league asiatica. Lo ricordiamo abbastanza bene: allora i sudcoreani, guidati da Kim Ho Kon non ebbero grandi soddisfazioni e dopo essere stati subito sconfitti al secondo turno dai messicani del Monterrey, ebbero a disputare solo la finalità per il 5^ posto (come oggi). Allora però l’Ulsan Hyundai non ebbe gran successo contro i giapponesi del Sanfrecce, che invece trionfarono con il risultato di 3-2, strappando dunque ai rivali quest’ultima soddisfazione. (agg Michela Colombo)

Ricordiamo a tutti gli appassionati che tutte le partite Mondiale per Club, e dunque anche Ulsan Hyndai Al Duhail di quest’oggi, saranno trasmesse in diretta tv sul digitale terrestre in chiaro per tutti su Mediaset Canale 20. La sfida odierna (come pure gli altri match del torneo che laureerà la formazione campione del mondo per club) sarà poi visibile anche in diretta streaming video sul sito sportmediaset.it e sull’app Sportmediaset.

Ulsan Hyndai Al Duhail, in diretta dall’Ahmad Bin Ali Stadium di Al Rayyan, è la partita in programma oggi, domenica 7 febbraio 2021: fischio d’inizio, secondo il fuso orario italiano, previsto per le ore 16.00. Siamo ancora in Qatar per il Mondiale per club 2020 e oggi con la diretta tra Ulsan Hyndai e l’Al Duhail si celebra la finalina per il quinto posto. La sfida, almeno per coloro che non è avvezzo al campionato sudcoreano come a quello qatariota, potrebbe dir poco, ma non lasciamoci ingannare: conoscendo il palmares dei due club come i protagonisti chiamati in campo, capiamo subito che anche oggi in campo saranno scintille.

Anche se la posta in palio sarà poca cosa: con la finalina per il quinto posto, oggi si sfideranno i due club usciti sconfitti dai primi match di questa 17^ edizione del Mondiale per club. Era infatti solo lo scorso giovedi, quando nel primo incontro i sudcoreani dell’Ulsan Hyndai vennero sconfitti per 2-1 dal Tigres, trascinato dall’ottimo Gignac: solo più tardi era andato in scena lo scontro tra l’Al Duhail e Al Ahly, e gli egiziani ebbero qui la meglio, col risultato di 1-0. Due sconfitte ben nette, che hanno portato dunque i due club ora a sfidarsi per l’ultima posta in palio, quella del quinto posto finale: chi vincerà oggi?

Andando ora ad esaminare le probabili formazioni della diretta tra Ulsan Hyndai e Al Duahil, possiamo immaginare che entrambi i tecnici oggi non ci riservanno grandi sorprese, ma punteranno ancora sui titolari che abbiamo già visto nelle prime battute di questa edizione del Mondiale per club 2020. Partendo dalla squadra sudcoreana, ecco che allora Myung Bo Hong dovrebbe oggi optare ancora per il 4-2-3-1, dove pure in attacco sarà spazio dal primo minuto per Ji Hyun Kim. Alle sue spalle sarebbe posto dunque per Lee e In Seong Kim per l’esterno del reparto, mentre toccherà a Yoon fare da tre quartista. In mediana poi si fanno avanti dal primo minuto Won e Shin, ma non scordiamo che dalla panchina rimane sempre a disposizione Sung Joan Kim. Per la difesa ben pochi dubbi, con Bilthius e il capitano Kee-hee Kim al centro del reparto, mentre Seol e Tae han Kim agiranno in corsia.

Speculare 4-2-3-1 per lo schieramento dell’Al Duhail, dove Mister Lamouchi ancora una volta non farà a meno del suo giocatore più prezioso, l’ex di Roma e Juventus Mehdi Benatia: l’egiziano si collocherà al centro della difesa in coppia con Al Rawi, e toccherà al duo Yasser-Musa occuparsi delle corsie esterne. A centrocampo la squadra di casa dovrebbe poi affidarsi ancora a Karimi e Boudiaf, con Dudu prima scelta per la trequarti: in avanti sarà spazio per Sultam Al Brake e Junior sull’esterno, mentre uno tra Olunga e Muntari saranno da prima punta.

Alla vigilia di questa finale per il 5^ posto del Mondiale per club ci pare cosa ben rischiosa fissare un pronostico netto: anche i principali portali di scommesse appaiono oggi confusi e le quotazioni assegnate, se non identiche, sono comunque molto simili. Per l’1×2 fissato dal portale Bet365 vediamo che il successo oggi dell’Ulsan Hyndai è stato quotato a 2.62, contro l’appena più basso 2.55 segnato per la vittoria dell’Al Duhail: il pareggio è stato dato a 3.40.



