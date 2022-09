Diretta Ungheria Croazia/ Streaming video Rai: finale Europei pallanuoto maschile

Ungheria Croazia, in diretta alle ore 20.30 di questa sera, sabato 10 settembre, si giocherà alla Spaladium Arena della città croata di Spalato e sarà la finale degli Europei di pallanuoto maschile 2022. Si assegna dunque il titolo continentale e resta l’amaro in bocca per l’assenza del Settebello, sconfitto in semifinale dai padroni di casa della Croazia per 11-10, con l’ultimo gol slavo che è stato un rigore a dir poco discutibile. Purtroppo questo è stato il verdetto e allora ci sarà la Croazia in finale insieme all’Ungheria, che nell’altra semifinale ha avuto la meglio sulla Spagna.

La diretta di Ungheria Croazia vedrà comunque affrontarsi per il titolo europeo due formazioni tra le più forti del mondo – d’altronde nella pallanuoto maschile il top mondiale è interamente europeo. Può quindi succedere che le due finaliste degli ultimi due Mondiali di pallanuoto, cioè appunto Italia e Spagna, restino entrambe fuori da una finale europea che si annuncia comunque di altissimo livello. Siamo quindi molto curiosi di scoprire che cosa potrà succedere in acqua e quindi che cosa ci dirà la diretta di Ungheria Croazia…

DIRETTA UNGHERIA CROAZIA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA FINALE

La diretta tv di Ungheria Croazia sarà garantita in chiaro per tutti gli appassionati di pallanuoto: l’appuntamento sarà infatti garantito su Rai Sport + HD, il canale numero 58 del telecomando. Di conseguenza sarà disponibile anche la diretta streaming video di Ungheria Croazia tramite il sito oppure l’applicazione di Rai Play. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY DI UNGHERIA CROAZIA

DIRETTA UNGHERIA CROAZIA: IL CONTESTO

Verso la diretta di Ungheria Croazia, ripercorriamo in breve il cammino di queste due squadre che le ha portate alla finale degli Europei di pallanuoto maschile che terminano oggi a Spalato. L’Ungheria nella prima fase ha vinto il girone D con le vittorie per 23-7 contro la Slovenia, 23-4 contro Israele ma soprattutto 16-7 contro la Serbia, primo segnale di un Europeo disastroso per gli slavi. Tutto bene invece per i magiari: l’Ungheria ha avuto accesso diretto ai quarti di finale, vinti per 11-8 contro il Montenegro, poi ecco il bellissimo successo per 10-8 in semifinale contro i campioni del Mondo della Spagna.

Quanto alla Croazia, i padroni di casa erano inseriti nel girone B, vinto con le vittorie per 19-5 contro Malta e 13-7 contro la Francia, dopo le quali è bastato un pareggio per 5-5 contro la Grecia per avere la certezza del primato. Anche la Croazia ha in questo modo evitato i playoff, qualificandosi direttamente per i quarti di finale, vinti con un perentorio 15-5 contro la Georgia prima di battere in semifinale l’Italia per 11-10, al termine di una partita che ci ha lasciato davvero l’amaro in bocca per il Settebello.











