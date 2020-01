Diretta Ungheria Spagna/ Streaming video Rai: la finale, Europei pallanuoto 2020

Ungheria Spagna, in diretta dalla Duna Arena di Budapest, si gioca alle ore 19.00 di questa sera, domenica 26 gennaio, come finale degli Europei di pallanuoto 2020, ospitati nelle ultime due settimane nella capitale magiara. Ungheria Spagna assegnerà dunque il titolo europeo fra due nazionali di grande tradizione nella pallanuoto: il fatto di giocare a Budapest potrebbe far pensare la bilancia dalla parte degli ungheresi, ma la Spagna vice-campione del Mondo stavolta vorrà vincere una grande finale, a differenza della sconfitta iridata della scorsa estate contro il Settebello. Il grande obiettivo di quest’anno sono naturalmente le Olimpiadi di Tokyo 2020, di cui Ungheria e Spagna saranno di certo protagoniste, ma intanto conquistare il titolo di campioni d’Europa sarebbe una grande soddisfazione, oltre che la conferma di essere sulla strada giusta con il proprio lavoro.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA FINALE

Ricordiamo che l’appuntamento con la diretta tv di Ungheria Spagna sarà su Rai Sport + HD, canale numero 57 del telecomando, disponibile in chiaro per tutti. In alternativa, la Rai metterà a disposizione pure la consueta diretta streaming video tramite il sito oppure l’applicazione di Rai Play. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA UNGHERIA SPAGNA: IL CONTESTO

Verso la diretta di Ungheria Spagna, possiamo rievocare il cammino delle due nazionali in questa edizione degli Europei di pallanuoto. Curiosamente, entrambe erano inserite nel girone C della prima fase: lo scontro diretto era terminato con un pareggio per 11-11, fu l’Ungheria a vincere il gruppo grazie a una migliore differenza complessiva (+40 contro +33). Di conseguenza la Spagna è stata costretta a disputare anche il turno degli ottavi, vinti contro la Germania con un perentorio 12-6 mentre l’Ungheria ne è stata esentata. Nei quarti per i magiari vittoria 14-10 contro la Russia, mentre la Spagna vinceva ai rigori 10-9 la super-sfida con la Serbia. In semifinale doppio incrocio con altre nazioni della ex Jugoslavia: vittoria per 10-8 contro il Montenegro – che nel turno precedente aveva eliminato l’Italia – per l’Ungheria, mentre la Spagna ha avuto la meglio sulla Croazia per 9-8. Oggi si replica, ma con una posta molto più alta rispetto alla fase a gironi: chi ne uscirà vincitore?



