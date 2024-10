DIRETTA UNION CLODIENSE FERALPISALÒ, CRISI CASALINGA

Le due formazioni arrivano a questa partita con un rendimento completamente diverso. La diretta Union Clodiense Feralpisalò, in programma mercoledì 30 ottobre alle ore 18:30, racconta della 12esima giornata di campionato. L’Union Clodiense sta avendo qualche difficoltà in questa stagione con una sola vittoria, datata 31 agosto con la Triestina, in 11 giornate. Recentemente sono state due le sconfitte consecutive ovvero il 3-1 con l’Alcione Milano e il 4-1 contro la Virtus Verona.

Se la passa decisamente meglio la Feralpisalò dopo la battuta d’arresto contro il Vicenza per 1-0, non ha più perso: vittoria contro l’Albinoleffe per 1-0. successo casalingo con il Caldiero Terme con il risultato di 2-0, pareggio con il Padova 0-0 e i recenti tre punti conquistati con il 2-1 contro il Lecco.

DOVE VEDERE LA DIRETTA UNION CLODIENSE FERALPISALÒ, STREAMING VIDEO

Per vedere la diretta Union Clodiense FeralpiSalò, bisognerà abbonarsi per forza di cose al pacchetto Sport di Sky. Questo significa che anche per quanto concerne la diretta streaming bisognerà fare affidamento a Sky Go.

LE PROBABILI FORMAZIONI UNION CLODIENSE FERALPISALÒ

Queste invece sono le probabili formazioni della diretta Union Clodiense FeralpiSalò. I padroni di casa scenderanno in campo con il 3-4-2-1. Tra i pali Gasparini, pacchetto arretrato formato da Nessi, Salvi e Munaretto. Agiranno da esterni Lattanzio e Pozzi con Gaspari e Serena. Duo dito la punta Sinani sarà Vitale e Biondi. Stesso identico assetto tattico anche per la FeralpiSalò che giocherà con Rinadli tra i pali, difesa a tre composto da Rizzo, Pasini e Pilato. A centrocampo vedremo già larghi Pietrelli e Boci mentre Hergheligiu e Brambilla saranno i riferimenti centrali. Cavuoti e Di Molfetta dietro a Dubickas.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE UNION CLODIENSE FERALPISALÒ

Siamo arrivati al paragrafo relativo a quelle che sono le quote per le scommesse Union Clodiense FeralpiSalò. La squadra favorita secondo i bookmakers sono gli ospiti a 1.90 contro i 3.90 per i padroni di casa. La X si trova a 3.10.

Il segno Gol, vale a dire entrambe le squadre a segno, è offerto a 2.05 quindi più alto del No Gol a 1.63. Over 2.5 e Under 2.5 rispettivamente a 2.30. 1.52.