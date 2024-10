DIRETTA FERALPISALO’ LECCO, SCONTRO IN ZONA PLAYOFF

Si preannuncia come una sfida da playoff la diretta Feralpisalò Lecco, gara in programma domenica 27 ottobre 2024 alle ore 17:30 presso lo Stadio Lino Turina ed in programma per l’undicesima giornata del girone A della Serie C 2024/2025. Le due squadre impegnate quest’oggi a Salò occupano rispettivamete l’ottava, a 16 punti, e la nona posizione, a 15 punti davanti per differenza reti al Novara decimo, in classifica e nessuna delle due sembra intenzionata ad arrestare il proprio cammino puntando piuttosto a consolidare il proprio piazzamento in graduatoria.

Video Padova Feralpisalò (0-0)/ gol e highlights: chance sprecata (Serie C 20 ottobre 2024)

I gardesani vorrebbero continuare a macinare punti inanellando il quarto risultato utile consecutivo dopo il pareggio maturato contro il Padova. I manzoniani hanno invece ritrovato il successo contro la Pergolettese e vorrebbero bissarlo in questo weekend. Ricordiamo inoltre che la direzione dell’incontro è affidata all’arbitro Giovanni Castellano, proveniente dalla sezione AIA di Nichelino, che potrà contare sugli assistenti Vincenzo Andreano di Foggia e Matteo Lauri di Gubbio, oltre al quarto uomo Andrea Migliorini di Verona.

DIRETTA/ Padova Feralpisalò (risultato finale 0-0): rosso Balestrero, pareggio! (Serie C, 20 ottobre 2024)

DIRETTA FERALPISALO’ LECCO, INFO STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

Per poter seguire la diretta Feralpisalò Lecco con i proprio occhi sarà necessario essere abbonati a Now oppure a Sky, che detengono i diritti per la trasmissione in esclusiva delle partite dei gironi A, B e C per la Serie C nella stagione 2024/2025 che si sta attualmente disputando. Chiunque possieda una abbonamento valido potrà dunque sfruttare NOW TV o sintonizzare il proprio televisore sul canale Sky Sport 253, oltre a sfruttare il servizio streaming garantito da Sky Go.

FERALPISALO’ LECCO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Cerchiamo ora di capire quali saranno le scelte dei due allenatori nelle probabili formazioni della diretta Feralpisalò Lecco. Il tecnico dei padroni di casa Aimo Diana dovrebbe decidere di schierare i suoi con il 3-4-2-1 in cui Di Molfetta e Cavouti offriranno il loro supporto all’unica punta Maistrello. In porta ci sarà Rinaldi con davanti Pilati, Pasini e Rizzo mentre il centrocampo che unirà i reparti sarà invece composto da Pietrelli, Hergheligiu, Zennaro e Boci.

DIRETTA/ Lecco Pergolettese (risultato finale 1-0): triplice fischio! (Serie C, 20 ottobre 2024)

Gli ospiti guidati da mister Baldini scenderanno proabilmente in campo con il 4-3-1-2: la coppia d’attacco sarà formata da Rocco e Sipos che sfrutterà il supporto di Ilari come trequartista. In mediana Frigerio, Galli e Ionita avranno il loro bel da fare per proteggere la retroguardia costituita da Lepore, Celjak, Battistini e Beghetto, senza ovviamente dimenticare l’estremo difensore Furlan.

DIRETTA FERALPISALO’ LECCO, LE QUOTE

Concludiamo prendendo in esame le quote offerte dalle principali scommesse sportive in relazione al pronostico dell’esito finale per la diretta Feralpisalò Lecco valida per l’undicesima giornata di Serie C. Sia per Snai che per Betflag, che la pensa pure come Betsson, Goldbet e Lottomatica, i padroni di casa partono come favoriti alla vigilia pagando infatti l’1 a solo 1.87 mentre sono decisamente inferiori le possibilità che il match possa terminare con un pareggio, quotato a 3.10, o che possa invece vincere il Lecco, dato rispettivamente a 4.00 ed a 4.10.