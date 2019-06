Diretta Uruguay Perù/ Streaming video DAZN: Celeste favorita (Copa America 2019)

Uruguay Perù, diretta dall’arbitro brasiliano Wilton Sampaio, si gioca questa sera, sabato 29 giugno, alle ore 21.00 italiane presso lo stadio Itaipava Arena Fonte Nova di Salvador de Bahia. Uruguay Perù infatti è uno dei quarti di finale della Copa America 2019 in corso di svolgimento in Brasile. Il cammino nella prima fase è stato piuttosto diverso per le due squadre: l’Uruguay infatti ha vinto il girone C, anche se il sorpasso sul Cile è arrivato solo nell’ultima giornata, vincendo lo scontro diretto dopo il successo con l’Ecuador e l’inatteso pareggio con il Giappone. Il Perù invece si è salvato come una delle due migliori terze dei tre gironi grazie al pareggio con il Venezuela e alla vittoria sulla Bolivia, nonostante il pesante 5-0 incassato poi contro il Brasile. Siamo naturalmente all’eliminazione diretta, dunque ricordiamo che in caso di pareggio al triplice fischio finale si dovrà procedere con i tempi supplementari ed infine eventualmente con i calci di rigore.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Segnaliamo che la partita Uruguay Perù non sarà visibile in diretta tv in chiaro o sul satellite, ma ci sarà la possibilità di vedere in esclusiva la diretta streaming video via internet dell’incontro, collegandosi tramite smart tv o pc oppure con dispositivi mobili come tablet o smartphone, per tutti gli abbonati DAZN, la piattaforma che si è aggiudicata i diritti per trasmettere in esclusiva questa Copa America 2019.

PROBABILI FORMAZIONI URUGUAY PERÙ

Vediamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni di Uruguay Perù. La Celeste dell’eterno Oscar Washington Tabarez si affiderà ancora alla coppia d’attacco Cavani-Suarez, stelle di un modulo 4-4-2 che ha molta Italia negli altri due reparti, compreso il futuro interista Godin che è naturalmente il perno della difesa a quattro davanti a Muslera insieme a Gimenez, del quale è stato a lungo compagno di squadra anche nell’Atletico Madrid. A centrocampo invece potremmo vedere il bianconero Bentancur e l’ex sampdoriano Torreira. L’infortunio di Farfan crea invece qualche problema al Perù di Ricardo Gareca: il punto di riferimento in attacco sarà comunque Guerrero, da capire però chi ci sarà in suo appoggio nel modulo 4-2-3-1 che vedeva proprio Farfan come numero 10, ruolo che adesso potrebbe essere preso da Gonzales.

PRONOSTICO E QUOTE

Dando infine uno sguardo al pronostico per Uruguay Perù, dobbiamo sottolineare che l’agenzia di scommesse Snai ritiene favorita in modo anche piuttosto netto la Celeste. Il segno 1 per la vittoria dell’Uruguay è infatti quotato a 1,70, mentre poi si sale a 3,45 in caso di pareggio (naturalmente segno X) ed infine ecco la quota decisamente alta di 5,75 proposta per il segno 2 che indica una vittoria del Perù.



