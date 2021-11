Diretta Vakifbank Istanbul Monza/ Streaming video tv: debutto bollente per Gaspari

DIRETTA VAKIFBANK ISTANBUL MONZA: PARTITA IMPERDIBILE DI CHAMPIONS

Vakifbank Istanbul Monza, diretta dagli arbitri Nastase e Sikanjic, è la parta di volley femminile in programma oggi, mercoledì 24 novembre 2021: fischio d’inizio previsto per le ore 17.00 secondo il fuso orario italiano (ma saranno le ore 19.00 in Turchia). Si apre il primo turno della fase a gironi della Champions league di volley femminile e subito con la diretta Vakifbank Istanbul-Monza ci attende una parta davvero imperdibile. Padrone di casa saranno per l’appunto le turche di Giovanni Guidetti, che da vice campionesse in carica nella massima competizione della Cev, puntano chiaramente a fare subito punti e dunque a procedere spedite in questa fase intermedia della competizione, per poi giocarsi il tutto per tutto per l’ennesimo titolo.

Contro ecco però la sorpresa Monza: la squadra di Gaspari per la prima volta fa il suo debutto in Champions league e Alessia Orro e compagne, pure sfavorite sulla carta, sono pronte a assumersi il ruolo di “mina vagante” e a gettare scompiglio tra le big del continente. Questo ovviamente già da questo pomeriggio, nella difficilissima trasferta turca.

DIRETTA VAKIFBANK ISTANBUL MONZA IN TV E STREAMING VIDEO: COME SEGUIRE LA SFIDA DI CHAMPIONS LEAGUE

Segnaliamo agli appassionati che per questa edizione 2021-22 la Champions league di volley femminile sarà visibile in esclusiva sulla piattaforma a pagamento Discovery+, che ne ha acquistato i diritti. Oggi dunque la sfida Vakifbank Istanbul Monza sarà visibile non già in diretta tv ma solo in diretta streaming video, sulla già citata piattaforma digitale, a cui sarà necessario sottoscrivere un abbonamento.

DIRETTA VAKIFBANK ISTANBUL MONZA: IL CONTESTO

Impazienti di dare la parola al campo per la diretta tra Vakifbank Istanbul e Monza, pure ci pare necessario dare un miglior contesto all’incontro che ci attende questa sera, per la prima giornata della fase a gironi di Champions league. Sono dunque riflettori puntati sulla formazione turca di Mister Guidetti, che arrabbiata per aver perso l’ultima edizione del torneo Cev, certo punta al riscatto in questa stagione appena agli esordi. Sulla carta la squadra gallonerà rimane certo una delle favorite e senza problemi le turche dovrebbero ottenere la qualificazione alla fase finale della manifestazione: e pure sono nette favorite questo pomeriggio.

Pure Monza è squadra da non sottovalutare: la Vero volley è cresciuta moltissimo nelle ultime stagioni. Dopo aver fatto sua la Coppa Cev l’anno scorso, la squadra brianzola ha poi approfittando all’estate di mercato per rafforzarsi ulteriormente. In mano a Gasperi vi è dunque una rosa giovane ma dal potenziale devastante, che già in campionato si è ben fatta valere: Orro e compagne potrebbero dunque diventare anche in Europa un “boccone amaro” per molte big: turche comprese. Vedere però che dirà il campo, al solito ultimo giudice,



