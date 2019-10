Diretta Valencia Ajax/ Streaming video tv: sfida aperta (Champions League)

Valencia Ajax, che viene diretta dal signor Daniele Orsato e si gioca mercoledì 2 ottobre alle ore 21.00 presso l’Estadio Mestalla, sarà una sfida valevole per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League 2019-2020. Gli spagnoli sono partiti con un grande colpo in questa edizione di Champions League, piegando in trasferta il Chelsea e ora chiedono strada alla rivelazione della scorsa stagione, l’Ajax arrivato a un secondo dalla finalissima e partito in questa edizione con un rotondo 3-0 ai francesi del Lille. Nella Liga spagnola il Valencia sabato scorso ha sbancato Bilbao con un gol di Cheryshev e si è risollevato dopo un avvio incerto, l’Ajax nell’Eredivisie olandese dopo l’ultimo 2-0 al Groningen ha mantenuto la vetta della classifica a braccetto con il PSV Eindhoven, a quota 20 punti.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE VALENCIA AJAX

La diretta tv di Valencia Ajax sarà garantita dalla televisione satellitare, che la trasmetterà sul canale Sky Sport (tutti gli abbonati lo trovano al numero 255 del loro decoder). In assenza di un televisore potrete avvalervi come sempre dell’applicazione Sky Go per seguire questa partita in diretta streaming video, il servizio non comporta costi aggiuntivi ed è attivabile su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI VALENCIA AJAX

Le probabili formazioni che dovrebbero scendere in campo in Valencia Ajax, mercoledì 2 ottobre 2019 alle ore 21.00 presso l’Estadio Mestalla di Valencia, sfida valevole per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League. 4-4-2 per il Valencia allenato da Celades, in campo con: Cillessen, Wass, Garay, Gabriel Paulista, Jaume Costa, Ferran Torres, Coquelin, Parejo, Lee Kang-In, Rodrigo, Maxi Gomez. 4-3-3 per l’Ajax guidato in panchina da Ten Hag, schierato con: Onana, Mazraoui, Veltman, Blind, Tagliafico, Van de Beek, Promes, Martinez, Ziyech, Tadic, Neres.

QUOTE E PRONOSTICO

Per Valencia Ajax, le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai ci dicono che la squadra favorita è quella spagnola: il segno 1 per la vittoria interna vale infatti 2.50 volte la somma messa sul piatto contro il valore di 2.70 volte la quota investita, che è stato posto sull’eventualità del successo esterno regolata dal segno 2. Per il pareggio dovrete scommettere sul segno X, e in questo caso andreste a guadagnare una cifra corrispondente a 3.65 volte quanto puntato. Per i gol realizzati complessivamente nel match, over 2.5 quotato 1.60 e under 2.5 quotato 2.20.



