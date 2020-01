Diretta Valencia Barcellona/ Streaming video DAZN: big match per Celades!

Valencia Barcellona, in diretta dallo stadio Mestalla di Valencia, sabato 25 gennaio 2020 alle ore 16.00 , è la partita valevole per la ventunesima giornata della Liga Spagnola. Nonostante il primo posto in classifica nella Liga, seppur in coabitazione con il Real Madrid, per il Barcellona è iniziata una nuova era con un nuovo allenatore, Quique Setien, partito con un pur sofferto successo interno contro il Granada. Fatale ad Ernesto Valverde la delusione in Coppa di Spagna, con i catalani eliminati dall’Atletico Madrid in semifinale. Il Valencia dalla sua arriva dal tracollo subito in casa del Maiorca, un poker pesante che ha costretto i valenciani ad essere sorpassati al quinto posto in classifica dal Getafe. Nel match d’andata il Barcellona, privo di Messi, si era imposto con un pirotecnico 5-2 grazie alle reti di Ansi Fati, De Jong, Piqué e una doppietta di Suarez. A Valencia però nella Liga il Barca non vince dal 2-3 del 22 ottobre 2016, mentre il Valencia non batte i catalani in casa in campionato addirittura dal 2-1 del 18 febbraio 2007.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Valencia Barcellona non sarà trasmessa sui canali televisivi in chiaro o a pagamento sul digitale terrestre o sul satellite, bensì in esclusiva in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati DAZN. Si potrà vedere infatti la partita con una connessione collegandosi tramite pc sul sito dazn.it, oppure utilizzando una smart tv oppure dispositivi mobili come un tablet oppure uno smartphone, scaricando l’applicazione ufficiale DAZN.

PROBABILI FORMAZIONI VALENCIA BARCELLONA

Quali potrebbero essere le probabili formazioni chiamate a scendere in campo in Valencia Barcellona, sabato 25 gennaio 2020 alle ore 16.00 presso lo stadio Mestalla di Valencia, per la ventunesima giornata della Liga Spagnola? Proviamo a rispondere ipotizzando che il Valencia allenato da Albert Celades sceglierà il 4-4-2 come modulo di partenza, schierando questo undici titolare dal primo minuto: Juame; Gayá, Paulista, Garay, Wass; Ferran Torres, Kondogbia, Coquelin, Soler; Maxi Gomez, Gameiro. Risponderà il Barcellona guidato in panchina da Quique Setien con un 4-3-3 come modulo prescelto e questo undici schierato in campo: Ter Stegen; Alba, Umtiti, Pique, Roberto; De Jong, Busquets, Vidal; Griezmann, Messi, Fati.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi scommetterà sull’esito del match Valencia Barcellona, l’agenzia di scommesse Snai propone a 5.50 la vittoria in casa, a 4.00 la quota per l’eventuale pareggio mentre la quota per l’affermazione in trasferta viene proposta a 1.60. Per quanto riguarda il numero di gol complessivamente realizzati nel corso dei novanta minuti, l’over 2.5 viene proposto a una quota di 1.55 e l’under 2.5 viene offerto a una quota di 2.50.



