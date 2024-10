DIRETTA VENEZIA BOURG EN BRESSE: LA REYER CERCA RISPOSTE!

La diretta Venezia Bourg en Bresse ci farà compagnia alle ore 20:00 di martedì 8 ottobre: siamo al Taliercio di Mestre, dove si gioca per la terza giornata di basket Eurocup 2024-2025. Nel girone B la situazione è già abbastanza delicata per la Reyer, che in questa stagione ha vinto una sola partita: quella di esordio in Eurocup, letteralmente dominata. Anche sabato Venezia ha perso, sul parquet di Trento, e dunque siamo già a due sconfitte in un campionato iniziato decisamente male, per di più anche in Europa le cose non vanno benissimo e la partita di stasera è tostissima perché parliamo della finalista dello scorso anno.

Venezia ha perso anche a Lubiana, dunque ha una vittoria e una sconfitta in classifica; Bourg en Bresse, squadra che ha fatto enormi passi negli ultimi anni, è invece imbattuta e sogna il colpo esterno per provare ad andare già in fuga. Per quanto riguarda la Reyer, la stagione sarà lunga ma il rischio di viverla in affanno per adesso è concreto, vedremo comunque cosa succederà nella diretta Venezia Bourg en Bresse perché il match di Eurocup è davvero dietro l’angolo, e noi possiamo provare a introdurlo parlando brevemente dei temi principali che potrebbero emergere dalla serata del Taliercio.

VENEZIA BOURG EN BRESSE STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Per assistere alla diretta tv di Venezia Bourg en Bresse avrete bisogno di un abbonamento alla televisione satellitare: anche in questa stagione infatti le partite di Eurocup delle nostre squadre sono trasmesse da Sky Sport, dunque visione riservata ai clienti con la possibilità di diretta streaming video, senza costi aggiuntivi, grazie all’applicazione Sky Go. Ricordiamo inoltre che l’opzione della mobilità è garantita anche dalle due piattaforme Now Tv e DAZN, ma anche in questo caso dovrete aver sottoscritto un abbonamento.

DIRETTA VENEZIA BOURG EN BRESSE: SFIDA DURISSIMA

Nella diretta Venezia Bourg en Bresse vedremo appunto la Reyer incrociare le armi con la finalista della passata edizione di Eurocup: i francesi hanno perso il derby contro Paris che oggi gioca in Eurolega, ma per tutta la stagione hanno dimostrato un grande livello, che come già dicevamo, hanno raggiunto passo dopo passo con un progetto concreto e che ha portato frutti sul campo. Sarà una sfida durissima per Venezia, che sta provando a tornare grande dopo aver esaurito il ciclo di Walter De Raffaele: Neven Spahija per ora ha fatto bene, ma manca ancora il guizzo che riporti la Reyer al vero status di un tempo, anche e soprattutto in campo internazionale.

A oggi però Venezia deve anche combattere con la situazione legata agli infortuni: ci sono già alcuni giocatori che si sono fermati e in qualche caso parliamo anche di problemi abbastanza seri, dunque già a cominciare da stasera bisognerà provare a ridistribuire il minutaggio e provare qualche alchimia dal punto di vista dei quintetti e delle situazioni di campo. Bourg en Bresse non è certamente l’avversaria migliore con cui farlo, ma questa Venezia ha bisogno di fornire delle risposte e, spesso e volentieri, tali risposte devono arrivare contro le squadre migliori, dunque vedremo cosa succederà nella diretta Venezia Bourg en Bresse.