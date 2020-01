Diretta Valladolid Real Madrid/ Streaming video tv: trasferta ostica per Zidane, Liga

Valladolid Real Madrid, in diretta oggi domenica 26 gennaio 2020 alle ore 21.00 dall’Estadio José Zorrilla di Valladolid, sarà una sfida valevole per la ventunesima giornata della Liga spagnola. Avvicinandoci a Valladolid Real Madrid ricordiamo che, dopo l’ultima vittoria casalinga, sofferta ma importante, per 2-1 contro il Siviglia, il Real Madrid è riuscito a mantenere la vetta della classifica della Liga a braccetto con il Barcellona. In Copa del Rey il Real Madrid è passato in casa del piccolo Unionistas con il punteggio di 1-3, mentre il Valladolid invece è caduto a sorpresa in casa del Tenerife, in una delle sfide che ha contraddistinto questa nuova formula del torneo ispirata alla FA Cup inglese. In campionato il Valladolid è a +6 sulla zona retrocessione e con l’ultimo 0-0 in casa dell’Osasuna ha ottenuto il suo terzo pareggio consecutivo. All’andata il Valladolid ha imposto l’1-1 al Real al Bernabeu, l’ultima vittoria in casa contro i Blancos risale invece al 15 novembre 2008 con un gol di Fabian Canobbio in apertura di ripresa. Il Real Madrid ha vinto invece 1-4 l’ultimo precedente a Valladolid della passata stagione, il 10 marzo 2019.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Valladolid Real Madrid non sarà trasmessa sui canali televisivi in chiaro o a pagamento sul digitale terrestre o sul satellite, bensì in esclusiva in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati DAZN. Si potrà vedere infatti la partita con una connessione collegandosi tramite pc sul sito dazn.it, oppure utilizzando una smart tv oppure dispositivi mobili come un tablet oppure uno smartphone, scaricando l’applicazione ufficiale DAZN.

PROBABILI FORMAZIONI VALLADOLID REAL MADRID

Quali potrebbero essere le probabili formazioni chiamate a scendere in campo in Valladolid Real Madrid, stasera presso l’Estadio José Zorrilla per la ventunesima giornata della Liga spagnola? Proviamo a rispondere ipotizzando che il Valladolid allenato da Sergio sceglierà il 5-3-2 come modulo di partenza, schierando questo undici titolare dal primo minuto: Masip; Nacho Martinez, Salisu, Joaquin, Olivas, Moyano; San Emeterio, Alcaraz, Michel; Unal, Sergi Guardiola. Risponderà il Real Madrid guidato in panchina da Zinedine Zidane con un 4-3-3 come modulo prescelto e questo undici schierato in campo: Courtois; Marcelo, Ramos, Varane, Nacho; Kroos, Casemiro, Valverde; Isco, Benzema, Bale.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi scommetterà sull’esito del match Valladolid Real Madrid, l’agenzia di scommesse Snai propone a 7.50 la vittoria in casa, a 4.75 la quota per l’eventuale pareggio mentre la quota per l’affermazione in trasferta viene proposta a 1.40. Per quanto riguarda il numero di gol complessivamente realizzati nel corso dei novanta minuti, l’over 2.5 viene proposto a una quota di 1.70 e l’under 2.5 viene offerto a una quota di 2.10.



