DIRETTA CONEGLIANO BUSTO ARSIZIO: IL DEBUTTO DELLE CAMPIONESSE

Prima giornata di una nuova missione tricolore per le campionesse di praticamente tutto, la diretta Conegliano Busto Arsizio ci farà compagnia dalle ore 18.00 di oggi pomeriggio, domenica 6 ottobre 2024, naturalmente dal PalaVerde di Villorba per la prima giornata della Serie A1 di volley femminile 2024-2025, che riparte dopo il trionfo olimpico dell’Italia. D’altronde, nessuno si intende di successi più della Prosecco Doc Imoco Conegliano, che nella scorsa stagione ha vinto scudetto, Coppa Italia e Champions League e appena otto giorni fa ha subito ricominciato a vincere, conquistando la Supercoppa Italiana contro Milano.

La diretta Conegliano Busto Arsizio sarà invece il primo atto di un campionato nel quale le venete difenderanno il titolo conquistato nella scorsa primavera contro Scandicci. Le rivali sono tante e sempre più agguerrite, eppure al momento decisivo è sempre Conegliano ad avere la meglio: è stato lo stesso anche in Supercoppa, una dura battaglia di cinque set che però alla fine ha premiato ancora una volta l’Imoco. Adesso si pensa al campionato: tutto andrà secondo le previsioni nella diretta Conegliano Busto Arsizio?

CONEGLIANO BUSTO ARSIZIO IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE

Il debutto in un nuovo campionato delle detentrici del titolo ha giustamente la ribalta della trasmissione in chiaro e allora ricordiamo che oggi la diretta tv Conegliano Busto Arsizio sarà visibile su Rai Sport HD (canale numero 58) per tutti, con la tv di Stato che tramite sito o app di Rai Play offrirà anche la diretta streaming video Conegliano Busto Arsizio.

DIRETTA CONEGLIANO BUSTO ARSIZIO: UNA SFIDA A SENSO UNICO?

Finora abbiamo parlato praticamente solo delle venete presentando la diretta Conegliano Busto Arsizio ed è d’altronde inevitabile che fosse così, dopo una stagione nella quale l’Imoco Conegliano ha fatto il Triplete, impresa difficile persino per le venete, perché non lasciare nulla per strada è ovviamente complicato – in precedenza alle Pantere era già riuscito nel 2021. L’inizio sarà fatalmente difficile per la Eurotek Uyba Busto Arsizio, che dovrà fare i conti con l’impegno sulla carta più complicato di tutto l’anno già alla prima giornata.

Tutto sommato, per le lombarde c’è poco da perdere: una sconfitta non sarebbe certamente un dramma, una vittoria magari approfittando di una sorpresa di inizio stagione – anche se Conegliano ha già vinto la Supercoppa – sarebbe invece un colpo che farebbe bene a Busto Arsizio sotto ogni punto di vista. Per la società gli anni più felici rischiano di essere ormai alle spalle, il primo obiettivo deve essere la salvezza e con il passare delle settimane si capirà se poter pensare più in alto: per il momento c’è un debutto davvero affascinante grazie alla diretta Conegliano Busto Arsizio…