DIRETTA VALLEFOGLIA CASALMAGGIORE/ Video streaming tv: storia breve ma… (volley A1, 16 dicembre 2023)

DIRETTA VALLEFOGLIA CASALMAGGIORE: I TESTA A TESTA

La diretta di Vallefoglia Casalmaggiore ci porta in dote quattro precedenti, che sono andati in scena negli ultimi due anni sempre per la regular season: in questo scenario troviamo tre vittorie della Trasporti Pesanti e una sola della Megabox, un netto 3-0 con i parziali di 25-15, 25-20, 25-15 nella settima giornata di andata della stagione 2021-2022. Per il resto appunto ha sempre vinto Casalmaggiore: le due partite del PalaRadi si sono risolte con un 3-0 a favore della squadra cremonese, quella invece del Pala Megabox nell’ultimo campionato di Serie A1 era stata vinta al tie break, tra l’altro rimontando da 0-2 nei set e vincendo il terzo parziale, quello per restare in vita, per 24-26.

La curiosità nella diretta di Vallefoglia Casalmaggiore è che la Lega Volley registra come ufficiali anche i tre incroci della Lega Volley Summer Tour, ovvero un torneo estivo 4 contro 4 che si gioca sulla sabbia: le società sono quelle di Serie A1 ma con roster differenti, nell’ultima estate doppio successo di Casalmaggiore nel girone ma poi Vallefoglia aveva vinto la finale per il terzo posto. Chiaramente possiamo trarre ben poche indicazioni da questi incroci, e non solo perché si giocano sulla distanza dei tre set dovendo fare 15 punti per vincere il parziale. (agg. di Claudio Franceschini)

VALLEFOGLIA CASALMAGGIORE STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Vallefoglia Casalmaggiore sarà garantita dalla televisione di stato: questa infatti è la partita che per la dodicesima giornata di volley Serie A1 viene trasmessa su Rai Sport, canale in chiaro per tutti al numero 57 del digitale terrestre e che offre la possibilità, come sempre, di seguire il match in diretta streaming video senza costi aggiuntivi, visitando il sito di Rai Play o attivando la relativa app. Inoltre l’intera programmazione di questo campionato di pallavolo femminile è garantita dalla piattaforma Volleyballworld.net, ma in questo caso dovrete aver sottoscritto un abbonamento. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY, VALLEFOGLIA CASALMAGGIORE

TRA PLAYOFF E SALVEZZA!

Vallefoglia Casalmaggiore, in diretta dal Pala Megabox di Pesaro alle ore 20:30 di sabato 16 dicembre, si gioca per la dodicesima giornata nel campionato di volley Serie A1 2023-2024: il torneo di pallavolo femminile è arrivato alla terzultima giornata di andata ed è questa una sfida importante per entrambe le squadre. Vallefoglia, reduce dalla pronosticabile sconfitta di Conegliano, si trova a lottare per i playoff: attualmente ha un punto da recuperare a Firenze e sembra già essersi messa al riparo per quanto riguarda la retrocessione.

Diverso invece il discorso per Casalmaggiore, che deve guardarsi le spalle: le lombarde non trovano ritmo, hanno vinto appena due partite e, dopo il brutto ko interno contro Pinerolo, sono scivolate al terzultimo posto con appena una lunghezza di vantaggio su Bergamo. Insomma: i punti sono necessari per motivi differenti, sarà interessante scoprire cosa succederà nella diretta di Vallefoglia Casalmaggiore e prima che si giochi proviamo a fare qualche rapida analisi circa i temi principali che emergeranno da questa serata.

DIRETTA VALLEFOGLIA CASALMAGGIORE: RISULTATI E CONTESTO

Stiamo aspettando la diretta di Vallefoglia Casalmaggiore: quello che possiamo dire su queste due squadre è che la Megabox sta di fatto ripetendo quella che era stata la passata stagione. Anche nell’ultimo campionato di Serie A1 le marchigiane avevano lottato per i playoff, alla fine l’ottavo posto era sfuggito per 6 punti (non pochi) e in questa edizione del torneo bisognerà vedere se Vallefoglia, come apparirebbe al momento, riuscirà a fare quel salto di qualità che le permetta di arrivare davvero nella griglia della post season, anche se poi andare in semifinale sarebbe un’impresa.

Casalmaggiore invece è in totale flessione: solo la scorsa primavera centrava il sesto posto e dunque i playoff, oggi ha 2-9 come record e rischia davvero di retrocedere in Serie A2. Appurato che i giorni gloriosi di scudetto e Champions League sono ormai lontani, le cremonesi vogliono comunque provare a risalire la corrente confermando innanzitutto la Serie A1, e poi magari correndo per un ottavo posto che però al momento è distante 5 punti. Staremo a vedere, anche da come finirà la diretta di Vallefoglia Casalmaggiore potremo sicuramente capire qualcosa in più.











