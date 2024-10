DIRETTA VALLEFOGLIA CONEGLIANO: LA MEGABOX PUÒ SOGNARE?

Con la diretta Vallefoglia Conegliano siamo al Pala Megabox di Pesaro alle ore 20:45 di mercoledì 30 ottobre, per la partita valida per la quinta giornata nel campionato di volley Serie A1 2024-2025. Abbiamo un turno infrasettimanale nel massimo campionato di pallavolo femminile, e ci concentriamo sulla Imoco che, tanto per cambiare, è la squadra da battere: l’anno scorso ha vinto tutto tornando a mettere le mani sulla Champions League, ha confermato il suo allenatore Daniele Santarelli e buona parte del roster ed è partita con il vento in poppa, subito la Supercoppa in bacheca e poi un avvio perfetto in campionato, ancora una volta la Imoco è la squadra di riferimento.

AI sviluppa nuovo modello di pensiero "Sistema 0"/ Studio avverte: "Limiterà la capacità decisionale umana"

Forse questa sera Vallefoglia potrebbe anche sognare: la Megabox infatti ha già ottenuto tre vittorie in quattro partite disputate e si sta rivelando come una squadra che potrebbe stupire, già nella passata stagione erano arrivati i playoff ma stavolta chissà che le marchigiane possano fare un ulteriore salto di qualità. Chiaramente per le biancoverdi la diretta Vallefoglia Conegliano sarà un esame durissimo ma siamo curiosi di scoprire quello che succederà in campo, nel frattempo possiamo ampliare il quadro e analizzare ancora i temi principali portati in dote da questa partita del Pala Megabox.

Estrazione Million Day: le cinquine di oggi 30 ottobre 2024/ Numeri vincenti delle ore 20.30

VALLEFOGLIA CONEGLIANO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Sarà possibile assistere alla diretta tv di Vallefoglia Conegliano attraverso la televisione di stato, che proporrà questa partita del turno infrasettimanale di volley Serie A1 su Rai Sport HD: appuntamento quindi in chiaro per tutti al numero 58 del digitale terrestre, con la possibilità di seguire il match anche in diretta streaming video tramite il sito Rai Play o la sua relativa applicazione. Per quanto riguarda la mobilità potrete anche scegliere di sottoscrivere un abbonamento al portale Volleyballworld.net, che garantisce l’intera programmazione di questo campionato. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY VALLEFOGLIA CONEGLIANO

13enne uccisa a Piacenza, l'avvocato: "La mamma non sia giudicata"/ "Aveva avvisato i servizi sociali"

DIRETTA VALLEFOGLIA CONEGLIANO: IMOCO GIÀ PERFETTA

La diretta Vallefoglia Conegliano ci presenta allora una Imoco già perfetta: Conegliano, così come altre squadre, ha già disputato una giornata in più dovendo già pensare al fitto calendario che verrà, nel frattempo la sua partenza è stata ottimale con cinque vittorie in altrettante partite, un solo set concesso e una media inferiore ai 19 punti subiti per ogni parziale disputato. Del resto sapevamo che Conegliano fosse una corazzata, lo sta confermando anche adesso e l’asticella per le venete è già spostata sugli impegni che varranno i trofei, intanto un’altra Supercoppa è andata in archivio e la bacheca comincia a non avere più spazio.

Come già detto Vallefoglia sta avendo un percorso di grande crescita, la Megabox è alle primissime stagioni in Serie A1 ma ha dimostrato di poter fare ancor più di quanto già raccolto, dunque se l’anno scorso la partecipazione ai playoff era stata un grande traguardo adesso si punta innanzitutto a replicarla, e poi appunto valutare se possa arrivare una posizione che permetta di sperare maggiormente nella semifinale, vale a dire evitando l’incrocio con una delle big. Lo scopriremo strada facendo, già questa diretta Vallefoglia Conegliano potrebbe rappresentare un’indicazione utile.