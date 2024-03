DIRETTA/ Vallefoglia Conegliano (risultato finale 1-3): trionfo Imoco! (volley A1, 9 marzo 2024)

DIRETTA VALLEFOGLIA CONEGLIANO (RISULTATO FINALE 1-3): TRIONFO IMOCO!

Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia-Prosecco Doc Imoco Conegliano, partita valevole per l’undicesima giornata di ritorno della Serie A1 Femminile di volley si chiude con il successo per 1-3 della formazione veneta. Le ospiti chiudono in maniera estremamente agevole l’incontro andando a schiacciare nel quarto set la formazione marchigiana, 13-25 il risultato del quarto parziale in favore di Conegliano, con Vallefoglia che ha ceduto di schianto senza riuscire a prolungare il match fino al tie-break. (agg. di Fabio Belli)

VALLEFOGLIA CONEGLIANO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Vallefoglia Conegliano, trattandosi dell’anticipo del sabato sera, viene affidata alla televisione di stato: come sempre l’appuntamento con la partita di volley Serie A1 è su Rai Sport HD, canale al numero 58 del vostro telecomando e che vi permetterà di assistere alle immagini anche in diretta streaming video, visitando il sito di Rai Play oppure installando e attivando la relativa app sui vostri device. A tale proposito bisogna ricordare che tutti i match di questo campionato femminile sono garantiti dalla piattaforma Volleyballworld.net, per la quale sarà necessario sottoscrivere un abbonamento. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY, VALLEFOGLIA CONEGLIANO

RIBALTONE VENETO!

Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia-Prosecco Doc Imoco Conegliano, partita valevole per l’undicesima giornata di ritorno della Serie A1 Femminile di volley, vede la formazione veneta ribaltare l’iniziale svantaggio del primo set, vincendo il secondo parziale con il punteggio di 17-25 e poi il terzo set con il punteggio di 22-25. Dominio Conegliano nel secondo set, più combattuto il terzo con Vallefoglia che ha provato a tornare sotto nel finale ma ora la Imoco ha la chance di chiudere il match prima del tie-break. (agg. di Fabio Belli)

MARCHIGIANE AVANTI

Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia-Prosecco Doc Imoco Conegliano, partita valevole per l’undicesima giornata di ritorno della Serie A1 Femminile di volley. 25-22 il risultato in favore delle marchigiane alla fine del primo set, con la svolta nel parziale arrivata nel finale. Risultato mantenuto in parità da Conegliano fino al 16-16, poi Vallefoglia è riuscita a mantenersi avanti di 2 e prendersi così il vantaggio nella conta dei set. (agg. di Fabio Belli)

SI COMINCIA!

Siamo arrivati alla diretta di Vallefoglia Conegliano: la Imoco si prepara ai playoff, ricordando che questa squadra ha vinto gli ultimi cinque scudetti e non perde un trofeo in campo nazionale dal 2019, quando aveva lasciato per strada la Coppa Italia che era andata a Novara, poi vincitrice anche della Champions League e che, con Paola Egonu in campo, aveva vinto la finale di Verona al tie break rimontando da 1-2. Da quel momento Conegliano ha vinto tutto quello che poteva vincere: il suo palmarès parla di sei scudetti, altrettante Coppe Italia e sette Supercoppe, ma anche una Champions League e due Mondiali per Club.

Adesso, con la semifinale europea che si avvicina e avendo già messo in bacheca i primi due trofei stagionali, il 2023-2024 della Imoco potrebbe diventare leggendario; certo, anche nel 2021 Conegliano aveva già vinto tutto ma con una sorta di “asterisco”, perché aveva comunque giocato il Mondiale per Club che aveva perso in finale contro VakifBank, mentre lo scorso dicembre non era presente. Il 100% dei trofei è ancora possibile, ma per il momento dobbiamo scoprire quello che succederà sul taraflex del Pala Megabox di Pesaro: mettiamoci comodi e lasciamo la parola alle protagoniste della serata, perché la diretta di Vallefoglia Conegliano sta davvero per farci compagnia! (agg. di Claudio Franceschini)

I TESTA A TESTA

La diretta di Vallefoglia Conegliano ci presenta cinque precedenti, con un bilancio netto: la Imoco ha sempre vinto, di conseguenza è 5-0 in uno scenario che inevitabilmente gioca a suo favore per la differenza anche di storia che esiste tra queste due squadre. Le partite fanno riferimento alla regular season di Serie A1 negli ultimi anni, cioè da quando Vallefoglia è riuscita a salire nel massimo campionato: la Imoco ha ovviamente vinto 15 set contro le marchigiane, la Megabox è riuscita a portarne a casa soltanto tre. Di questi, due sono arrivati in una sconfitta interna al tie break nel 2022: Vallefoglia aveva vinto il primo set per poi perdere nettamente gli altri due ma si era ricompattata guadagnando il quinto parziale, lasciato però per strada per 11-15.

Conegliano ha poi perso il primo set della partita dello scorso anno, qui al PalaVerde: un tirato 25-27 al quale la Imoco aveva fatto seguire parziali da 25-18, 25-17, 25-20. Dunque la diretta di Vallefoglia Conegliano parla in maniera chiara, le pantere sono super favorite anche questa sera e soprattutto la Megabox dovrà provare a evitare l’incrocio con questa squadra nel primo turno dei playoff, anche se ovviamente finire in pasto alle altre big non aumenterebbe di molto le possibilità anche se alcune appaiono sicuramente più giocabili. (agg. di Claudio Franceschini)

IMOCO SUPER FAVORITA!

Vallefoglia Conegliano sarà in diretta dal Pala Megabox di Pesaro, alle ore 20:30 di sabato 9 marzo: si gioca per la 24^ giornata di volley Serie A1 2023-2024, questo è l’ultimo turno di regular season e per quanto riguarda le due squadre, entrambe ovviamente reduci dal turno infrasettimanale, gli obiettivi sono già raggiunti e l’avventura proseguirà nei playoff. Vallefoglia ha centrato aritmeticamente la post season con due giornate di anticipo: ottimo risultato per una squadra che non ha viaggiato a ritmi troppo più alti dell’anno scorso, ma ha sfruttato molto bene le difficoltà di alcune avversarie e ora è pronta a giocarsela.

Conegliano dal canto suo è sicura del primo posto, blindato con gli ultimi successi: la Imoco naturalmente si prepara all’ennesimo assalto allo scudetto tenendo un occho fisso sulla semifinale di Champions League, per una stagione che a questo punto potrebbe anche diventare leggendaria. Il fatto che i traguardi siano stati centrati non significa che la diretta di Vallefoglia Conegliano non sia comunque di interesse; vedremo allora cosa ci dirà il taraflex di Pesaro, aspettando che si giochi noi possiamo faer qualche rapida valutazione che potrebbero emergere da questo finale di regular season in Serie A1.

DIRETTA VALLEFOGLIA CONEGLIANO: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Vallefoglia Conegliano chiude dunque la regular season per queste due squadre: ottimo il percorso di una Megabox che l’anno scorso si era dovuta accontentare degli spareggi per la Challenge Cup, mentre in questa stagione ha fatto qualche passo in più e, come già detto, ha anche approfittato di alcune squadre che sono calate – parliamo di Bergamo, Busto Arsizio e Casalmaggiore – riuscendo a entrare nelle prime otto anche in anticipo. Adesso, attenzione: Vallefoglia Conegliano potrebbe facilmente rappresentare il primo turno dei playoff e allora la Megabox può eventualmente prendere le misure per una sfida comunque semi-impossibile.

Conegliano come detto potrebbe essere a pochi passi dal rendere indimenticabile la sua stagione: ha già vinto Supercoppa e Coppa Italia, in campionato naturalmente è la grande favorita per lo scudetto ma poi è anche in semifinale di Champions League, si giocherà l’accesso alla finale contro Eczacibasi e potrà veramente arrivare a mettere in bacheca ogni singolo trofeo per il quale sia stata in corsa. Naturalmente bisognerà aspettare per scoprire se sarà così, intanto Conegliano punta a chiudere nel migliore dei modi la sua regular season, e questo match sarebbe un ottimo allenamento per gli impegni che verranno.











