DIRETTA VALLEFOGLIA TALMASSONS: MARCHIGIANE FAVORITE!

Con la diretta Vallefoglia Talmassons siamo al Pala Megabox di Pesaro dove, alle ore 20:30 di sabato 11 gennaio, prende il via la partita valida per la 17^ giornata di volley Serie A1 2024-2025. Il campionato femminile è arrivato al quarto turno di ritorno, e ci presenta una Megabox che vuole blindare i playoff che giocherebbe per la seconda stagione consecutiva: in questo momento Vallefoglia si trova in una sorta di terra di mezzo, ottava ma staccata da Chieri e Busto Arsizio che la precedono (e le lombarde hanno anche una partita in meno) ma anche a +6 sul nono posto di Pinerolo, dovendo però fare attenzione alle piemontesi che devono recuperare un match.

DIRETTA/ Piacenza Padova (risultato 1-1) video streaming Rai: Galassi show! (volley, oggi 11 gennaio 2025)

Possiamo comunque dire che in generale Vallefoglia si stia confermando rispetto alla passata stagione, mentre Talmassons è una neopromossa che sapeva di dover lottare sino all’ultimo secondo per salvarsi: al momento le friulane sono ultime in classifica ma la permanenza in Serie A1 dista appena due punti, dunque ci sono tutti i presupposti per giocarsela davvero. La diretta Vallefoglia Talmassons assume allora connotati importanti per entrambe le squadre e tra poco il Pala Megabox ci dirà come andranno le cose, aspettando che la partita si giochi facciamo qualche altra valutazione sulle forze in campo questa sera.

Diretta/ Mladost Conegliano (risultato finale 0-3): l'Imoco domina (Champions League, 9 gennaio 2025)

DOVE VEDERE LA DIRETTA VALLEFOGLIA TALMASSONS IN STREAMING VIDEO TV

Per assistere alla diretta tv di Vallefoglia Talmassons non dovrete fare altro che sintonizzarvi sulla televisione di stato, perché questo match sarà fornito in chiaro su Rai Sport HD che trovate al numero 58 del vostro digitale terrestre; in alternativa potrete sempre rivolgervi al sito o all’applicazione di Rai Play per la visione in diretta streaming video, mentre un’ulteriore opzione per la diretta Vallefoglia Talmassons è rappresentata dal portale Volleyballworld.com, ma in questo caso dovrete aver sottoscritto un abbonamento al servizio. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY VALLEFOGLIA TALMASSONS

Diretta Bergamo Conegliano/ Streaming video Rai 2: sfida dal sapore storico (volley A1, 12 gennaio 2025)

DIRETTA VALLEFOGLIA TALMASSONS: A2 DOPO UN SOLO ANNO?

Siamo vicini alla diretta Vallefoglia Talmassons, abbiamo detto di come le biancoverdi marchigiane possano fare qualcosa di importante confermando la loro partecipazione ai playoff anche se poi il primo turno sarà inevitabilmente contro Conegliano o una tra Novara e Scandicci, dunque le possibilità di andare in semifinale sono abbastanza precluse ma questo di fatto riguarda tutte le squadre che non siano una delle corazzate del campionato. Talmassons si gioca la salvezza e ce la può fare: è ultima e ha vinto solo due partite delle sedici che ha disputato, ma ci sono rivali che non riescono a staccarsi dal fanalino di coda.

Come detto in questo momento le friulane hanno due punti da recuperare a Perugia e Cuneo, solo uno da Roma e anche Firenze tutto sommato non è troppo lontana: è chiaro che bisognerà giocare un girone di ritorno leggermente più brillante, ma piazzando qualche vittoria nelle sfide dirette Talmassons potrebbe comunque fare il colpo grosso e rimanere in serie A1 per un’altra stagione, sarebbe già un risultato fantastico che potrebbe poi permettere di sviluppare meglio il progetto, anche per questo quindi la partita di Pesaro contro Vallefoglia è importante e magari anche una sconfitta al tie break potrebbe essere utile nel lungo periodo.