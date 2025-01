DIRETTA VARESE BRESCIA (RISULTATO 0-0): PALLA A DUE!

Tutto davvero pronto per la diretta Varese Brescia, come detto una grande classica del nostro basket: è uno dei derby lombardi che si giocano in Serie A1, per la Germani i passi avanti sono stati sostanziali davvero in poco tempo perché questa squadra ha già vinto la Coppa Italia, è stata in semifinale playoff e ora lotta costantemente per vincere la regular season. Va ricordato che già lo scorso anno Brescia ha rinunciato a giocare le coppe europee: avrebbe dovuto esibirsi in Eurocup come nelle stagioni precedenti, ma ha scelto di concentrarsi sul campionato evitando il dispendio fisico e anche economico del doppio impegno.

Una scelta che evidentemente ha pagato dividendi, basti vedere quale sia il rendimento della squadra affidata a Peppe Poeta; per quanto riguarda invece Varese, l’anno scorso ha giocato in Europe Cup e chiaramente interesserebbe parecchio tornare ad avere una dimensione europea, peccato che lo scenario attuale racconti ben altro. Magari una vittoria contro la capolista Germani potrebbe aiutare a fare qualche passo avanti, anche se si tratterebbe comunque di una sola partita; vedremo però come andrà alla Itelyum Arena, siamo davvero pronti e dunque parola ai protagonisti, la diretta Varese Brescia comincia! (agg. di Claudio Franceschini)

PER RIALZARSI SUBITO!

Con la diretta Varese Brescia viviamo un derby lombardo che si gioca alle ore 19:00 di sabato 25 gennaio, nella 17^ giornata di basket Serie A1 2024-2025 la Itelyum Arena ospita una partita tra due squadre che vanno a caccia di riscatto ma con una classifica molto diversa. Varese settimana scorsa ha perso una grande occasione: avanti in doppia cifra all’intervallo, ha giocato un terzo quarto orrendo e ha perso contro Pistoia, che arrivava da nove sconfitte consecutive e che si è presa due punti in una sfida diretta per la salvezza girando anche la differenza canestri, il tutto in una giornata in cui la Openjobmetis avrebbe potuto allungare sulla concorrenza.

Ha perso anche Brescia, che però è rimasta prima in classifica: tuttavia il ko interno contro Tortona ha generato addirittura un quartetto al comando della Serie A1 con Trento, Trapani e Virtus Bologna che adesso condividono la vetta con la Germani, che dopo aver battuto la Dolomiti Energia non è riuscita a confermarsi nel breve periodo ma ad ogni modo è sempre in corsa per la vittoria della regular season. Dunque la sensazione è che nella diretta Varese Brescia per la Openjobmetis possano tornare tempi duri e di sofferenza, ma sarà il parquet della Itelyum Arena a dirci come andranno le cose quando finalmente si comincerà a giocare.

DIRETTA VARESE BRESCIA: DERBY ORMAI CLASSICO

Ormai possiamo dire che la diretta Varese Brescia sia un grande classico della Serie A1: il derby lombardo va in scena da quasi dieci anni in maniera ininterrotta, e ha anche rappresentato una serie di primo turno playoff che era stata particolarmente curiosa, perché la Varese di Attilio Caja aveva guidato nel punteggio per la maggior parte dei minuti disputati, ma alla fine la Germani aveva guadagnato la semifinale addirittura con 3-0, in un momento che rimane ancora un grande rimpianto per una Openjobmetis che da quel momento ha faticato parecchio, e anche oggi si trova a dover fare i conti con una complicatissima corsa per salvarsi.

Certamente le cose sono migliorati rispetto al pessimo inizio di stagione, mentre è rimasto costante il passo di Brescia: la Germani infatti ha iniziato il campionato in alta classifica e ha coronato il lungo inseguimento su Trento ritrovandosi in testa e con il primo seeding nel tabellone di Coppa Italia, chiaramente la sconfitta interna contro Tortona rimane un incidente di percorso strutturale in un torneo lungo e pieno di ostacoli, anzi bisogna fare i complimenti a Peppe Poeta che ha saputo stupire tutti per il modo in cui è riuscito a mantenere Brescia ai massimi livelli. Per quanto riguarda il match di stasera, tra poco si alzerà davvero la palla a due…