DIRETTA PISTOIA VARESE: OCCASIONE ESTRA!

La diretta Pistoia Varese ci trascina verso una partita che si gioca alle ore 19:00 di domenica 19 gennaio 2025. Prima di ritorno anche al PalaCarrara, e sentimenti opposti per le due squadre: la Estra non sa più vincere, continua a cambiare allenatore ma sul parquet di Trieste è arrivata alla nona sconfitta consecutiva, uno scenario davvero drammatico per una squadra che non sa più trovare risposte e che adesso rischia seriamente la retrocessione in Serie A2, perché i margini sono davvero esauriti e la classifica è pessima, anche se stasera potrebbe esserci una bella occasione.

Varese infatti è in grande spolvero con due vittorie consecutive – mai successo in precedenza – la prima gioia in trasferta e quattro vittorie nelle ultime cinque partite, ma rimane una squadra che lontana dalla Itelyum Arena fatica e ha sempre dei cali preoccupanti nel corso dei match, come accaduto sia contro Napoli che domenica contro Treviso in partite che comunque la Openjobmetis ha vinto, migliorando sensibilmente la sua situazione. Nella diretta Pistoia Varese dunque potrebbe arrivare la fine di un incubo per la Estra anche se in termini più ampi una vittoria non cambierebbe tantissimo, per noi intanto è arrivato il momento di scoprire quello che succederà sul parquet del PalaCarrara.

DOVE VEDERE LA DIRETTA PISTOIA VARESE IN STREAMING VIDEO TV

Ci sarà possibilità di seguire la diretta Pistoia Varese su DAZN in Tv e in diretta streaming video su cellulari o computer.

DIRETTA PISTOIA VARESE: CONFERME O RINASCITE?

La diretta Pistoia Varese, come abbiamo già detto, potrebbe portare ad una rinascita in casa Estra, perchè un successo potrebbe essere quello che serve per dare fiducia all’ambiente e sbloccare una squadra che attualmente ha paura di fare la mossa sbagliata, oppure la conferma di un bel periodo per la Openjobmetis, che certo deve ancora fare attenzione a quello che succede alle sue spalle ma intanto non ha più l’acqua alla gola, forse anche grazie all’addio di Nico Mannion che, certamente non voluto ma frutto di uno scenario inevitabile, ha responsabilizzato gli altri giocatori e portato coach Herman Mandole a studiare altre situazioni.

Per quanto si è visto nelle ultime settimane la ricetta ha funzionato, ma attenzione: un periodo positivo non corrisponde necessariamente a colorare il quadro per intero, Varese sa fin troppo bene di dover sudare ancora parecchio per archiviare l’obiettivo salvezza e, parlando anche di altri possibili traguardi, una piazza come questa ha quasi l’obbligo di alzare l’asticella e provare a giocare i playoff, anche perché negli ultimi anni questa città non ne ha certo visti troppi. Lasciamo allora che a parlare siano i giocatori in campo, tra poche ore potremo finalmente raccontare insieme questa interessante e attesa diretta Pistoia Varese.