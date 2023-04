DIRETTA VARESE BRINDISI/ Video streaming tv: i lombardi con un pesantissimo -16

DIRETTA VARESE BRINDISI: LA PENALIZZAZIONE AI LOMBARDI

Lo abbiamo già detto: è inevitabile che nella diretta di Varese Brindisi si parli della penalizzazione che a metà della scorsa settimana ha colpito la Openjobmetis, che si è vista sottrarre 16 punti in classifica a causa del mancato pagamento di alcuni stipendi (nello specifico, parrebbe quello di Milenko Tepic che in biancorosso ha giocato una manciata di partite nel 2019) e ovviamente per aver dichiarato il falso in sede di iscrizione alla Serie A1 attuale. Questa l’accusa: Varese ha chiaramente presentato ricorso avendo già affermato di avere tutti i documenti in regola, ma intanto la situazione è drammatica.

La Openjobmetis sarebbe quarta in classifica insieme a Sassari, con tre partite di vantaggio sul nono posto: sostanzialmente sarebbe qualificata ai playoff, ma il -16 ha portato la squadra di Matt Brase in ultima posizione solitaria, addirittura a -4 dalla salvezza rappresentata in questo momento da Napoli. Dalla quasi certezza di tornare alla post season dopo cinque anni all’incubo retrocessione parecchio concreto: Varese non può che provare a vincere tutte le partite e poi vedere quali saranno i risultati delle rivali, certamente il baratro della Serie A2 adesso è parecchio vicino… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA VARESE BRINDISI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Varese Brindisi verrà trasmessa su DMAX, dunque questo match rappresenta un appuntamento in chiaro per tutti perché il canale è disponibile al numero 52 del digitale terrestre. Ovviamente sappiamo che tutte le partite della Serie A1 di basket sono fornite dalla piattaforma Eleven Sports: sarà una visione in diretta streaming video e potrete decidere di abbonarvi al servizio oppure acquistare l’evento on demand. Infine sul sito ufficiale www.legabasket.it troverete tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore della partita, aggiornati in tempo reale.

VARESE BRINDISI: UN SOLO RISULTATO PER I LOMBARDI

Varese Brindisi, in diretta dal Palasport Lino Oldrini alle ore 20:45 di mercoledì 19 aprile, si gioca per la 27^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2022-2023. Per la Openjobmetis c’è un solo risultato a disposizione: la clamorosa penalizzazione di 16 punti (per il caso Milenko Tepic) ha infatti affondato una squadra che sarebbe sostanzialmente certa dei playoff e invece ora è ad un passo dalla retrocessione, ultima in classifica ma comunque capace di reagire nell’immediato con la vittoria in rimonta a Trieste.

Servirà ben altro per confermare la categoria, sempre che la giustizia sportiva confermi il provvedimento; un incubo per una Varese che sperava nella stagione della svolta, una bella occasione per Brindisi che domenica ha demolito Sassari in casa ed è così tornata a contatto con la post season, obiettivo che per il grande ex di serata Frank Vitucci è considerato minimo e rimane alla portata. Aspettando che la diretta di Varese Brindisi prenda il via, valutiamo brevemente quali potrebbero essere i temi principali che emergeranno da questa intrigante partita del Lino Oldrini, di cui tra poco si alzerà la palla a due.

DIRETTA VARESE BRINDISI: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Varese Brindisi ci dirà, almeno idealmente, se la Openjobmetis avrà ancora forza e orgoglio per reagire alla penalizzazione: naturalmente la partita, anche questa come le altre tre che seguiranno, sarà del tutto condizionata dal -16 che ha portato Varese a dover chiudere una stagione in maniera del tutto diversa, sapendo che la retrocessione in Serie A2 sarebbe terribile per una serie di fattori, non secondario certamente quello di una risalita che poi sarebbe davvero complessa visto come è strutturato il campionato al piano di sotto.

Intanto la reazione contro Trieste è stata ottima, ma Brindisi è squadra diversa: un roster di talento costruito per arrivare ai playoff, che dopo essere partito male e aver fatto solo discretamente nel girone di andata ha saputo compattarsi e confermare il suo potenziale, ben guidato da un allenatore esperto. Sarà davvero interessante questa sfida: con una vittoria Varese continuerebbe a sperare nella salvezza in attesa di notizie confortanti extra campo, la Happy Casa però proverebbe a blindare la sua posizione nei playoff. Tra poco scopriremo cosa succederà…











