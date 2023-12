DIRETTA/ Varese Cremona (risultato 0-0) video streaming tv: palla a due, si gioca! (3 dicembre 2023)

DIRETTA VARESE CREMONA (RISULTATO 0-0): PALLA A DUE!

Con la diretta di Varese Cremona stiamo per dare il via a questo delicato derby della Itelyum Arena. Abbiamo detto che la Openjobmetis si è mossa sul mercato, soprattutto nel tentativo di sopperire all’assenza di Sean McDermott: appena dopo essere stato tagliato da Treviso, James Young ha firmato il contratto con Varese e adesso bisognerà vedere in che modo coach Tom Bialaszewski intenderà utilizzarlo, se in uscita dalla panchina o nel quintetto titolare. Young nella NutriBullet segnava quasi 10 punti a partita, ma senza rappresentare una presenza a rimbalzo e soprattutto tirando con percentuali scarse: sulla carta, a Varese gli sarà chiesto altro.

I giocatori in grado di generare punti dagli esterni ci sono, soprattutto Olivier Hanlan e Davide Moretti; in più la Openjobmetis si appoggia molto a Willie Cauley-Stein sotto canestro, dunque Young avrà compiti di giocatore di sistema, detto in maniera sbrigativa e approssimativa, e il suo impatto in biancorosso potrebbe anche essere importante. Sarà comunque il campo, come sempre, a dirci se sarà così: adesso qui alla Itelyum Arena è davvero tutto pronto per questa sfida di Serie A1, mettiamoci comodi e lasciamo che a parlare siano i protagonisti della serata perché la palla a due di Varese Cremona sta davvero per alzarsi! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA VARESE CREMONA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Varese Cremona non è una delle tre che per questa decima giornata di Serie A1 vengono trasmesse sui canali della nostra televisione. Va però ricordato che c’è un altro modo per assistere a questa sfida, ed è quello di sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma DAZN che garantisce l’intera programmazione del campionato di basket Serie A1 in diretta streaming video. Infine bisogna ricordare che sul sito ufficiale della Lega, all’indirizzo www.legabasket.it, sono consultabili tutte le informazioni utili sul match, come il tabellino play-by-play e il boxscore statistico aggiornato in tempo reale.

VARESE CREMONA: DERBY DELICATO!

Varese Cremona, partita diretta dagli arbitri Saverio Lanzarini, Edoardo Gonella e Matteo Lucotti, va in scena alle ore 19:00 di domenica 3 dicembre: si gioca per la decima giornata nel campionato di basket Serie A1 2023-2024, ed è un derby lombardo ormai classico che in questo momento vale più per la salvezza che per i playoff. Varese sta facendo male: in trasferta la Openjobmetis non ha mai vinto, domenica scorsa ha incassato un -43 da Brescia e chiaramente questa pesante sconfitta può avere parecchie ripercussioni anche sui prossimi impegni, peggiorando lo scenario.

Cremona fa leggermente meglio: la Vanoli ha già battuto la Virtus Bologna e in generale dà sensazioni più positive su una salvezza senza troppi affanni, la sconfitta maturata a Napoli certamente ci può stare per il passo che sta avendo la GeVi ma adesso chiaramente bisogna provare a vincere in un’altra trasferta comunque complicata, perché appunto l’avversaria è ferita e ha bisogno di punti. Aspettando che la diretta di Varese Cremona prenda il via, proviamo a fare altri ragionamenti sui temi principali di questa delicata serata alla Itelyum Arena.

DIRETTA VARESE CREMONA: SITUAZIONE E CONTESTO

La diretta di Varese Cremona è parecchio delicata per la Openjobmetis: la frustrazione è evidente, l’anno scorso la squadra aveva raggiunto una brillante qualificazione ai playoff ma se l’è vista cancellata dalla penalizzazione, siccome la post season non è troppo frequente in questi anni si tratta di un’occasione gettata alle ortiche, anche perché era abbastanza facile ipotizzare che l’alchimia trovata con il roster 2022-2023 sarebbe stata difficilmente ricreabile. Da vedere se l’aggiunta di James Young, appena tagliato da Treviso, possa portare eventualmente qualcosa in più a una Varese che rischia la retrocessione.

Cremona come detto è più brillante: tornata subito in Serie A1, la Vanoli ha approcciato il campionato con lo spirito giusto e si è presa qualche vittoria utile per tenersi lontana dai guai. Anche la squadra di Demis Cavina deve sicuramente crescere fuori casa, la lotta per rimanere in Serie A1 sarà comunque tosta e con tante rivali che potrebbero sempre aumentare il passo (Brindisi per esempio vale più dei 2 punti ottenuti finora) e dunque l’occasione di sbancare la Itelyum Arena, battendo una squadra in difficoltà, è sicuramente di quelle che non si devono lasciare sfuggire.











