Diretta Varese Cremona/ Streaming video tv: Openjobmetis ancora in casa (Supercoppa)

DIRETTA VARESE CREMONA: DERBY DI RITORNO

Varese Cremona viene diretta dagli arbitri Alessandro Martolini, Denis Quarta ed Edoardo Gonella: alle ore 20:30 siamo alla Enerxenia Arena per la quinta giornata di Supercoppa basket 2021. La situazione nel girone B è ormai segnata per la Openjobmetis, che nonostante abbia lottato è uscita sconfitta in entrambe le partite: mercoledì Sassari si è rivelata superiore passando su questo parquet, e lasciando i biancorossi a 0 vittorie. Naturalmente arrivare ai quarti di Supercoppa interessa il giusto, ma i progressi di questa squadra pur evidenti sono ancora lenti e non troppo concreti, dunque stasera si proverà a risalire la corrente.

La Vanoli nel match di andata aveva colto una vittoria in rimonta contro Varese, grazie a un terzo quarto da 32 punti che aveva ribaltato l’esito del match; una bella conferma per la squadra a disposizione di Paolo Galbiati, che è cambiata ma sembra aver già qualche certezza granitica dalla quale ripartire. Il derby lombardo, ormai un classico, sarà interessante: aspettando che la diretta di Varese Cremona prenda il via, proviamo ad analizzare in maniera più approfondita quelli che potrebbero essere i temi principali legati alla partita di Supercoppa.

DIRETTA VARESE CREMONA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE IL TORNEO

La diretta tv di Varese Cremona non sarà disponibile: dobbiamo fare un discorso generale sulla trasmissione della Supercoppa basket 2021, e dire che nessuna partita sarà messa in onda dalla nostra televisione. Il torneo sarà invece una prerogativa di due broadcaster che forniranno la diretta streaming video: Discovery + lo abbiamo conosciuto in occasione delle Olimpiadi avendo l’integralità della diretta ai Giochi, Eurosport Player resta sempre la casa del grande basket nazionale e internazionale. In entrambi i casi sarà necessario sottoscrivere un abbonamento, le partite potranno essere seguite mediante dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

DIRETTA VARESE CREMONA: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Varese Cremona permetterà ad entrambe le squadre di testare i loro progressi, in vista dell’inizio del campionato: è chiaro che centrare i quarti di Supercoppa sarebbe un motivo di orgoglio, soddisfazione e crescita ma, arrivando all’inizio di settembre e dopo pochi giorni di raduno, questa competizione non può essere la cartina di tornasole di tutta una stagione. Sia Adriano Vertemati che Galbiati stanno comunque facendo le loro valutazioni; il coach della Openjobmetis per esempio ha apprezzato la crescita che il suo roster ha messo in atto nella partita contro Sassari, pur sottolineando anche quegli aspetti che non hanno funzionato.

In generale, volendo andare oltre questo girone di Supercoppa basket 2021, stiamo parlando di due squadre che partono per salvarsi in Serie A1 e che nel corso della stagione potrebbero andare alla ricerca di qualcosa in più; trattandosi ancora di un periodo di lavori in corso, l’esito della partita di oggi potrebbe essere profondamente diverso da quella che si è giocata sei giorni fa. L’esito ce lo dirà come sempre il campo, dunque tra poco lasceremo la parola al parquet della Enerxenia Arena per Varese Cremona…



