Diretta Varese Fortitudo Bologna/ Streaming video tv: torna una classica (basket A)

Varese Fortitudo Bologna, diretta dagli arbitri Roberto Begnis, Guido Giovannetti e Guido Federico Di Francesco, si gioca alla Enerxenia Arena di Masnago (Varese) alle ore 17.00 di oggi, domenica 6 ottobre 2019, come una delle partite valide per la terza giornata del campionato di Serie A di basket 2019-2020. Varese Fortitudo Bologna sarà dunque una partita che metterà di fronte due storiche big del nostro basket, anche se questa partita mancava davvero da troppo tempo, a causa delle vicissitudini della società bolognese che mancava ormai da 10 anni dalla massima serie. Il ritorno della Fortitudo è stato finora eccellente, con due vittorie nelle prime due giornate di campionato, adesso ecco il test a Varese, sul campo della Openjobmetis che invece finora ha raccolto due punti con una vittoria e una sconfitta.

Sarà possibile assistere alla diretta tv di Varese Fortitudo Bologna, che è tra le partite trasmesse per questa terza giornata di campionato

Verso la diretta di Varese Fortitudo Bologna, approfondiamo l’analisi dell’inizio della nuova stagione per queste due squadre. Varese era partita malissimo, con una netta sconfitta casalinga per 52-74 contro Sassari del grande ex Pozzecco, poi però è arrivato il riscatto con il perentorio 62-92 ottenuto a Trieste: inizio che più altalenante dunque non si potrebbe per la Openjobmetis, che adesso punta naturalmente alla prima vittoria davanti al pubblico di Masnago per definire positivo il primo scorcio della stagione. La Fortitudo invece per ora non potrebbe chiedere di meglio: neopromossa dopo dieci anni di assenza, ha debuttato con due vittorie su due. All’esordio ecco la vittoria a Pesaro per 72-80, seguita domenica dal prestigioso successo per 89-82 contro i campioni d’Italia di Venezia. Potrà arrivare a Varese un tris di lusso?



