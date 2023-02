Diretta Varese Milano/ Streaming video tv: è tempo di grande derby! (basket A1)

DIRETTA VARESE MILANO: SEMPRE UNO SHOW!

Varese Milano, in diretta dal Palasport Lino Oldrini alle ore 17:30 di domenica 12 febbraio, è valida per la 19^ giornata del campionato di basket Serie A1 2022-2023. Si sta avvicinando la Coppa Italia, ma prima sarà tempo di derby: una grande classica della nostra pallacanestro e, per una volta, una sfida di alta classifica visto che l’Olimpia come da previsioni è al comando del torneo (e arriva dalla vittoria di Trieste) ma anche la Openjobmetis sta facendo bene, attualmente quinta e con un attacco davvero spumeggiante anche se nell’ultima giornata è andata incontro a una sconfitta.

Varese infatti è caduta a Casale Monferrato contro Tortona, giocando due ottimi quarti ma poi non tenendo botta nel secondo tempo; un ko comunque che ci può stare, e che non cancella quanto di buono fatto da una Openjobmetis che dopo cinque anni sente vicina la qualificazione ai playoff – comunque tutta da costruire. Vedremo cosa succederà tra poche ore nella diretta di Varese Milano, mentre aspettiamo questo grande appuntamento facciamo una rapida valutazione di quelli che potrebbero emergere nello scintillante pomeriggio del Lino Oldrini.

La diretta tv di Varese Milano non è una di quelle che per la 19^ giornata del campionato sono disponibili sui canali della nostra televisione; tuttavia possiamo ricordare che ogni singolo match di Serie A1 viene fornito dal portale Eleven Sports – anche on demand – che da qualche tempo fa parte dell'offerta di DAZN.

Presentando la diretta di Varese Milano possiamo innanzitutto dire che l’Olimpia si è risparmiata la trasferta in Turchia: venerdì avrebbe dovuto sfidare il Fenerbahçe in Eurolega ma la partita è stata rinviata a causa del terremoto. Ettore Messina dunque ha potuto preparare il derby senza un match di mezzo, cosa che potrebbe essere utile; come già detto Milano ha vinto, domenica scorsa, una partita spigolosa e non troppo qualitativa all’Allianz Dome, e ha anche ritrovato un Gigi Datome che da qui al termine della stagione sarà parecchio utile per le rotazioni ma anche per la sua innata leadership.

Varese deve stringere i denti: Matt Brase sa fin troppo bene che la corsa ai playoff sarà parecchio complicata perché la concorrenza non manca, dunque bisognerà vincere le partite abbordabili ma anche provare a fare qualche colpo come potrebbe essere quello di oggi, contro la capolista del campionato che certamente è superiore sulla carta. La Openjobmetis comunque si è dimostrata una delle squadre più divertenti di Serie A1 e oltre a questo ci sono i risultati, su tutti la qualificazione alla Coppa Italia. Poi, vedremo se arriverà anche un successo nella diretta di Varese Milano che potrebbe realmente essere importante per andare alla post season…











