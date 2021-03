Diretta Varese Sassari/ Streaming video tv: obiettivi opposti (basket)

DIRETTA VARESE SASSARI: POZZECCO CONTRO LA SUA STORIA

Varese Sassari, diretta dagli arbitri Alessandro Vicino, Denis Quarta e Marco Pierantozzi, si gioca alle ore 19.00 di questa sera, sabato 6 marzo 2021, presso la Enerxenia Arena della città lombarda per la ventunesima giornata del campionato di Serie A di basket 2020-2021, sesto turno del girone di ritorno. Presentando la diretta di Varese Sassari, dobbiamo evidenziare le assai diverse posizioni in classifica delle due formazioni. Per la Openjobmetis Varese infatti questo si sta rivelando un campionato difficilissimo sotto ogni punto di vista, compreso un lungo stop per Covid che ha complicato un cammino già molto difficile, fatto di appena cinque vittorie nelle diciannove partite finora disputate, che colloca dunque Varese all’ultimo posto, principale indiziata per la retrocessione. Il Banco di Sardegna Sassari del grande ex Gianmarco Pozzecco vola invece a quote ben diverse e con tredici vittorie su diciotto partite disputate la Dinamo fa parte del terzetto di squadre al secondo posto, che si contendono il ruolo di prima sfidante di Milano. Sulla carta potrebbe essere un match senza storia: cosa succederà in Varese Sassari?

DIRETTA VARESE SASSARI STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Varese Sassari non sarà disponibile, dunque tifosi ed appassionati dovranno affidarsi alla diretta streaming video che sarà disponibile sulla piattaforma Eurosport Player (su abbonamento), che trasmette tutte le partite della Serie A di basket. Altrimenti, ricordiamo come primo punto di riferimento il sito Internet della Lega Basket, con tutte le informazioni in tempo reale sulle partite.

DIRETTA VARESE SASSARI: IL CONTESTO

La diretta di Varese Sassari ci presenterà dunque situazioni e obiettivi molto diversi per le due formazioni in campo. Le partite disputate settimana scorsa, quando il campionato di Serie A di basket è ripartito dopo la doppia sosta dovuta a Final Eight di Coppa Italia e partite della Nazionale, hanno confermato una volta di più che le stagioni di Varese e Sassari sono radicalmente opposte. La Openjobmetis infatti ha perso per 85-76 sul campo della Virtus Bologna, altra sfida d’altronde assai difficile per Varese sul campo di una big del nostro basket: la prestazione dei lombardi può anzi essere considerata tutto sommato positiva, ma per lasciare l’ultimo posto servono i punti a Varese. Non sarà facile conquistarli nemmeno stasera, contro una Sassari che arriva dalla bella vittoria per 96-88 nel big-match dello scorso turno contro Venezia e ora vuole consolidarsi in una posizione di forza nella lunga volata per il secondo posto. La Dinamo approfitterà di un turno sulla carta favorevole?



