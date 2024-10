DIRETTA VARESE PISTOIA: TENSIONE ALLA ITELYUM ARENA

Con la diretta Varese Pistoia ci addentriamo nell’ultima partita della quinta giornata per il campionato di basket Serie A1 2024-2025: si gioca alle ore 19:00 di domenica 27 ottobre e alla Itelyum Arena la Openjobmetis si ripresenta con una situazione pessima, zero vittorie e certezze ormai naufragate sotto i colpi di una difesa colabrodo che ha sempre concesso almeno 100 punti alle avversarie. L’ultima è stata Trapani, con copione già visto: ottimo primo tempo e vantaggio anche consistente, salvo poi crollare al rientro in campo e perdere. La classifica piange, e invertire la tendenza adesso sarà parecchio complicato.

Dall’altra parte della diretta Varese Pistoia abbiamo una Estra che viaggia al 50% di vittorie, e possiamo già dire che sia un aspetto positivo: c’erano tanti dubbi sulla squadra e il famoso allontanamento di Nicola Brienza, poi sul parquet Pistoia ha dimostrato di potersela giocare anche se ora arriva da una sconfitta interna contro Venezia, che fino a quel momento aveva sempre perso. Anche in Toscana si guarda innanzitutto alla salvezza, ricordando però i playoff dello scorso anno; ora scopriremo cosa succederà nella diretta Varese Pistoia, aspettando la quale possiamo fare altre considerazioni sui temi principali della serata.

VARESE PISTOIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non ci sarà la possibilità di assistere alla diretta tv di Varese Pistoia, per lo meno non sui canali tradizionali della nostra televisione: la partita valida per la quinta giornata del campionato di basket sarà infatti un’esclusiva della piattaforma DAZN, che ha acquisito i diritti pe trasmettere l’intera Serie A1 e fornirà come di consueto, previa sottoscrizione di un abbonamento, una visione in diretta streaming video, eventualmente affiancabile dalla libera consultazione del sito ufficiale www.legabasket.it per tutte le informazioni utili, come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo reale.

DIRETTA VARESE PISTOIA: MANDOLE NON HA ANCORA VINTO

La diretta Varese Pistoia si apre quindi con una Openjobmetis che comincia a sentire tutta la pressione dell’essere ultima in classifica e del non avere ancora vinto: intanto si muove anche il mercato, è certamente importante il ritorno di Jaron Johnson che da queste parti aveva fatto molto bene, anche se adesso bisognerà capire quale possa essere il suo inserimento in una squadra che ha perso i punti di riferimento o forse non li ha mai avuti, ha tanti aspetti positivi (e si è visto) ma perde tutto quando si tratta di operare nella propria metà campo, come del resto dimostra la media dei punti incassati che è altissima.

Pistoia come detto partiva dietro nelle gerarchie, arrivata da un’estate travagliata con anche una contestazione da parte della tifoseria: il campo ci ha detto che la Estra in questo momento può giocarsi la seconda qualificazione consecutiva ai playoff, due vittorie e altrettante sconfitte sono certamente un passo positivo in un campionato che si sta livellando e che, soprattutto, presenta alcune squadre (come la stessa Varese) che non sono ancora riuscite a trovare ritmo. Il percorso sarà inevitabilmente lungo, per ora comunque Dante Calabria può ritenersi soddisfatto di come stiano andando le cose in casa Pistoia e ora scopriremo cosa succederà in questa trasferta.