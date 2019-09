Diretta Varese Sassari/ Streaming video e tv: Pozzecco torna a “casa” (basket A1)

Varese Sassari, che sarà diretta dalla terna arbitrale composta da Carmelo Paternicò, Marco Vita e Christian Borgo, vale per la prima giornata del campionato di basket Serie A1 2019-2020. Subito grandi emozioni alla Enerxenia Arena: torna Gianmarco Pozzecco, che da queste parti ha giocato otto stagioni vincendo uno storico scudetto e non ha bisogno di presentazioni. Il tecnico della Dinamo si prepara a ricevere una grande ovazione, ma intanto prendendo in corsa la squadra isolana è riuscita a trasformarla: una serie record di vittorie, il trionfo in Europe Cup e la finale scudetto come biglietto di presentazione, poi anche la Supercoppa Italiana conquistata la scorsa domenica. Adesso chiaramente il Banco di Sardegna è tra le favorite per il tricolore; l’esordio avviene sul campo di una Openjobmetis che l’anno scorso ha mancato i playoff in modo piuttosto incredibile, e vuole riscattarsi sapendo di avere buone possibilità. Vedremo allora quello che succederà nella diretta di Varese Sassari, la cui palla a due è attesa ormai tra poche ore.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Varese Sassari non è una di quelle che saranno disponibili nella prima giornata; tuttavia gli appassionati potranno avvalersi del consueto servizio dato dalla piattaforma Eurosport Player, che anche quest’anno fornisce tutte le partite del campionato di basket in diretta streaming video. Bisognerà essere abbonati al servizio e dotarsi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

DIRETTA VARESE SASSARI: IL CONTESTO

Nel presentare la diretta di Varese Sassari abbiamo già detto come la Dinamo sia una delle candidate a vincere lo scudetto: la grande corsa nell’ultima stagione non può rimanere un caso isolato e del resto, per l’appunto, la vittoria della Supercoppa Italiana ha certificato come questo gruppo, pur rinnovato, possa ancora essere protagonista a grandi livelli. Dopo gli alti (pochi) e bassi sulle panchine della stessa Varese e della Fortitudo Bologna, Pozzecco sembra finalmente aver trovato la chiave giusta per il successo; dovrà essere bravo a confermarsi, intanto va a giocare sul parquet della Openjobmetis che è un po’ come la sua seconda casa. Ancora una volta Varese ha profondamente modificato il suo roster, confermando solo il gruppo degli italiani ma anche coach Attilio Caja, che qui ha lavorato bene. Alcuni innesti sono interessanti, per esempio quello di Josh Mayo ma anche il ritorno di Siim-Sander Vene, che aveva fatto vedere buone cose con questa maglia. L’obiettivo è quello di arrivare ai playoff, e magari prendersi una semifinale che manca ormai da sei anni; vedremo intanto come andrà l’esordio nel nuovo campionato di basket Serie A1.



