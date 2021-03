Diretta Varese Trento/ Streaming video tv: chi proseguirà la striscia? (basket A1)

DIRETTA VARESE TRENTO: PARTITA DELICATISSIMA!

Varese Trento, che sarà diretta dagli arbitri Manuel Mazzoni, Guido Giovannelli e Dario Morelli, si gioca alle ore 18:00 di domenica 28 marzo: siamo alla Enerxenia Arena per la 28^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2020-2021. Partita delicatissima questa, perché si tratta di un incrocio per la salvezza: in attesa di scoprire se il blocco delle retrocessioni sarà effettivo come l’anno scorso, la Dolomiti Energia potrebbe essersi messa al riparo vincendo due partite consecutive contro Milano e Brescia, in particolare il colpo sull’Olimpia è stato di grande importanza.

Diretta/ Brescia Brindisi (risultato finale 68-74): sofferta vittoria Happy Casa!

Anche la Openjobmetis però si è messa a correre: domenica non ha giocato perché avrebbe dovuto incrociare Roma, ma in precedenza era riuscita a battere nientemeno che Sassari e Pesaro ottenendo un break positivo che ha ridato vigore a Massimo Bulleri e i suoi ragazzi. Ora servirà confermarsi, e questo vale ovviamente per entrambe; aspettando di scoprire quello che succederà nella diretta di Varese Trento, possiamo iniziare a stabilire alcune delle linee guida per introdurci alla partita della Enerxenia Arena tracciandone i temi principali.

DIRETTA/ Sassari Cremona (finale 95-84) streaming tv: il Banco la chiude!

DIRETTA VARESE TRENTO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Varese Trento non è una di quelle che vengono trasmesse sui canali della nostra televisione per questo turno di campionato. Sappiamo comunque che tutte le gare di basket Serie A1 sono a disposizione sulla piattaforma Eurosport Player: bisognerà sottoscrivere un abbonamento per seguirle in diretta streaming video, utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Sul sito ufficiale www.legabasket.it troverete inoltre le informazioni utili come il tabellino play-by-play, il boxscore aggiornato in tempo reale, la classifica del torneo e le statistiche di giocatori e squadre che vi sono impegnati.

Diretta Venezia Milano/ Streaming video tv: che spettacolo al Taliercio! (basket A1)

DIRETTA VARESE TRENTO: RISULTATI E CONTESTO

Varese Trento è dunque una partita tra due squadre che sono partite non benissimo e hanno proseguito pure peggio, come dimostra la classifica; trovatesi con l’acqua alla gola, hanno tirato fuori l’orgoglio perduto e sono riuscite a racimolare punti importanti. Le ultime vittorie sono state ancora più preziose per il nome delle avversarie, come già ricordato: Openjobmetis e Dolomiti Energia insomma sono riuscite ad andare oltre le difficoltà interne ed esterne e hanno fatto capire di potersela giocare. Purtroppo per loro, in primis per i lombardi che hanno 2 punti in meno e sono ultimi in classifica, anche le rivali dirette per la salvezza non sono rimaste a guardare e hanno mosso la graduatoria; se non altro questo pomeriggio Varese avrà l’occasione di giocare in casa e, pure in una situazione particolare data dalla pandemia di Coronavirus, questo potrebbe essere un vantaggio non da poco per provare a timbrare la terza vittoria consecutiva in campionato.



© RIPRODUZIONE RISERVATA