DIRETTA VARESE TREVISO: VENETI PER IL SALTO DI QUALITÀ!

Lo spettacolo della diretta Varese Treviso prende il via alle ore 18:15 di domenica 12 gennaio, presso la Itelyum Arena: per la 15^ giornata di basket Serie A1 2024-2025 abbiamo in campo una NutriBullet che al netto delle possibilità di andare in Coppa Italia sta disputando una stagione positiva, quella che sostanzialmente era attesa già lo scorso anno e che invece era partita a scoppio ritardato. Frank Vitucci stavolta ha fatto meglio fin da – quasi – subito e la bellissima vittoria contro Brescia ha fatto ripartire Treviso che continua a inseguire concretamente i playoff, un obiettivo che manca ormai da tempo e che chiaramente è nei piani della società.

Varese a dirla tutta non è troppo lontana in classifica, anche se si deve guardare le spalle: per la prima volta in stagione, grazie al blitz operato a Sassari, la Openjobmetis ha vinto due partite consecutive e soprattutto ha spezzato il tabù trasferte, rispetto a qualche settimana fa lo scenario è decisamente più roseo ma, come già detto, non è assolutamente chiuso il discorso salvezza e dunque bisogna continuare a correre come sempre. Abbiamo però delle premesse che rendono la diretta Varese Treviso decisamente interessante, dunque adesso vedremo come andrà non prima di aver parlato ancora dell’imminente sfida della Itelyum Arena.

DIRETTA VARESE TREVISO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Appuntamento in chiaro per la diretta Varese Treviso in tv: è questa la partita che la Lega ha selezionato per essere trasmessa su DMAX nella 15^ giornata di campionato, gli utenti potranno dunque selezionare il numero 52 del digitale: Chi preferisce col cellulare e col computer può seguirla in diretta streaming video.

DIRETTA VARESE TREVISO: MANDOLE VUOLE CONFERME

Con la diretta Varese Treviso potremmo vivere la terza vittoria consecutiva della Openjobmetis, il cui unico cruccio settimana scorsa è stato quello di assistere agli insperati successi di Napoli e Cremona che in qualche modo hanno lasciato un po’ di affanno in classifica, ma è vero che Varese deve guardare solo in casa propria e sembra che Herman Mandole sia riuscito quantomeno a trovare maggiore equilibrio nella sua squadra, che all’inizio della stagione segnava tantissimo ma subiva ancora di più, ora invece sta in campo meglio e forse non è un caso che lo faccia dopo gli addii illustri di Nico Mannion (soprattutto) e Gabe Brown, entrambi rimasti in Serie A1.

Spera in un salto di qualità anche Treviso, che intanto ha vinto due partite in più e che con la vittoria su Brescia ha capito di poter davvero fare un campionato nelle prime otto: ci era anche arrivata ma poi ha perso due partite consecutive che ha pagato a caro prezzo, resta comunque il fatto che la squadra si stia comportando davvero bene, soprattutto se consideriamo la mediocrità delle ultime stagioni, dunque chiudere il girone di andata con un bilancio positivo sarebbe importante anche sul piano psicologico in vista di una seconda metà di stagione nella quale inevitabilmente bisognerà aumentare i giri del motore.