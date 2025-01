DIRETTA TREVISO BRESCIA: GERMANI ANCORA IN VETTA!

La diretta Treviso Brescia inaugura, alle ore 20:00 di sabato 4 gennaio, il programma della 14^ giornata di basket Serie A1 2024-2025: siamo alla penultima di andata e troviamo al PalaVerde una Germani che è tornata prima in classifica, grazie alla vittoria strappata a Pistoia e alla sconfitta di Trento sul parquet di Tortona. È dunque cambiato l’allenatore, non il rendimento di Brescia: la squadra di Peppe Poeta ha confermato di poter fare corsa di testa, è naturalmente già qualificata alla Final Eight di coppa Italia e ora proverà ad allungare, mai come quest’anno c’è la concreta possibilità di vincere la regular season.

Per quanto riguarda Treviso, la NutriBullet aveva aperto una bella serie di sconfitte ma poi è tornata a faticare nelle ultimissime giornate: battuta in casa da Milano, la squadra veneta è attualmente uscita dalle prime otto della classifica e quindi il primo compito sarà quello di rientrarci per andare a giocare la Final Eight, obiettivo di metà stagione che sarebbe importante per acquisire ancora più fiducia nella corsa ai playoff.

Avvicinandoci alla diretta Treviso Brescia possiamo sicuramente dire che la Germani abbia una bella occasione per tentare l’allungo e la fuga: grande periodo per la squadra lombarda che, come già detto, ha saputo mantenersi nei primissimi posti della classifica nonostante l’addio di Alessandro Magro, a conferma di come ormai questa Brescia abbia raggiunto uno status di assoluta grandezza potendo giocarsela con le corazzate. Agganciata Trento, adesso la Leonessa non si pone più limiti ed è giusto che sia così: può davvero sperare di vincere la regular season, intanto il mese prossimo andrà in Coppa Italia con l’obiettivo di prendersi il secondo titolo in tre anni.

La stagione di Treviso per il momento resta sicuramente positiva: la NutriBullet infatti è riuscita ad allontanarsi dalla zona calda della classifica e con la striscia di vittorie di cui sopra era anche entrata nelle prime otto. Adesso purtroppo ne è fuori ma, Final Eight o non Final Eight, il passo è comunque buono: ora però Frank Vitucci vuole fare un passo ulteriore perché ha capito che la sua squadra può davvero giocarsi l’accesso ai playoff sfruttando anche l’incertezza che regna in questo campionato, battere la capolista Brescia sarebbe certamente un ottimo modo per iniziare l’anno e allora vedremo come andranno le cose…