DIRETTA/ Varese Virtus Bologna (risultato 0-0) video streaming tv: palla a due, si gioca! (21 gennaio 2024)

DIRETTA VARESE VIRTUS BOLOGNA (RISULTATO 0-0): PALLA A DUE!

Ci siamo, prende finalmente il via la diretta di Varese Virtus Bologna. Dicevamo della storia che queste due squadre sono state in grado di costruire, non solo nel basket italiano ma anche primeggiando in Europa in epoche diverse; il vero spartiacque si è avuto nel 1999, quando Varese ha vinto lo scudetto e lungo la strada ha eliminato (in semifinale) la Virtus Bologna che nella stagione precedente aveva vinto tutto, andando a prendersi due vittorie in Emilia. Da quel momento però i lombardi sono calati e nel 2008 hanno conosciuto addirittura la retrocessione in Serie A2, mentre le V nere sono tornate sul tetto d’Europa con Ettore Messina prima del fallimento e di anni davvero bui.

Oggi l’avvento di Luis Scola a Varese lascia intendere che possa ripartire un progetto di eccellenza o comunque di ritorno a certi livelli, mentre la Virtus Bologna è già tornata vicina alla corazzata di un tempo e infatti anche in Eurolega sta correndo nelle primissime posizioni di regular season. Sarà molto interessante scoprire quello che succederà tra poco sul parquet della Itelyum Arena: mettiamoci allora comodi e lasciamo che a parlare siano i protagonisti della partita, perché la palla a due di Varese Virtus Bologna sta davvero per alzarsi! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA VARESE VIRTUS BOLOGNA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Varese Virtus Bologna non sarà una delle partite che, per questa 17^ giornata di Serie A1, è stata inclusa nel pacchetto (tre gare per turno) che viene garantito sui canali della nostra televisione. Va tuttavia ricordato che esiste un altro modo per assistere a questa sfida, ed è quello di sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma DAZN che garantisce l’intera programmazione del campionato di basket Serie A1 in diretta streaming video. Infine bisogna ricordare che sul sito ufficiale della Lega, all’indirizzo www.legabasket.it, sono consultabili tutte le informazioni utili sul match, come il tabellino play-by-play e il boxscore statistico aggiornato in tempo reale.

VARESE VIRTUS BOLOGNA: SFIDA CLASSICA!

Varese Virtus Bologna viene diretta dagli arbitri Roberto Begnis, Andrea Valzani e Matteo Lucotti: alle ore 17:00 di domenica 21 gennaio si gioca per la 17^ giornata di basket Serie A1 2023-2024. Per la Openjobmetis un altro appuntamento casalingo ma contro una corazzata: dopo aver perso contro Venezia, chiudendo una serie di tre vittorie consecutive, Varese affronta ora una Virtus Bologna partita ovviamente con l’obiettivo di vincere lo scudetto, sulla carta nettamente superiore e che dunque potrebbe infliggere ai biancorossi il secondo ko interno in serie, complicando ancora le cose in chiave salvezza.

Vero è anche che la Virtus Bologna recentemente ha mostrato qualche crepa dal punto di vista fisico: il calendario fittissimo ha presentato il conto ed è arrivata qualche sconfitta in Eurolega, cosa che ci sta ma che ci sta appunto dicendo come per le V nere il problema sia quello di non avere troppi momenti per allenarsi davvero. Scopriremo a breve quello che succederà nella diretta di Varese Virtus Bologna, mentre aspettiamo che la partita prenda il via possiamo fare qualche rapida considerazione sui temi principali che saranno portati in dote da questo interessantissimo pomeriggio alla Itelyum Arena.

DIRETTA VARESE VIRTUS BOLOGNA: SITUAZIONE E CONTESTO

Con la diretta di Varese Virtus Bologna parliamo di una partita classica, tra due delle squadre che hanno maggiormente contribuito a scrivere la storia del nostro basket anche se questo è spesso accaduto in epoche diverse. Oggi il contesto le presenta in diversi momenti: la Segafredo è tornata a essere la corazzata di un tempo e lo sta dimostrando anche con un grande cammino in Eurolega, la Openjobmetis è ripartita con limitazioni di carattere economico e insegue sempre uno status che le manca da parecchio tempo, se è vero che l’ultima volta in cui ha avuto una squadra capace di performare in ottica scudetto risale ormai a 11 anni fa.

L’obiettivo di Varese è quello di tornare a giocare i playoff, e da lì valutare: l’arrivo di Nico Mannion, peraltro ex della partita, ha fatto capire che una squadra con l’incubo della retrocessione se la possa giocare ma la classifica al momento rema contro. Per la Virtus Bologna invece il tema principale all’ordine del giorno è quello di inseguire il primo posto in regular season, senza ovviamente perdere di vista il play in di Eurolega o addirittura la qualificazione diretta ai playoff. Questa sera la Segafredo parte favorita e non di poco, ma in Serie A1 ha già subito qualche sconfitta sorprendente e dunque la Openjobmetis può sempre sperare nel colpo grosso.











