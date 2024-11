DIRETTA HAPOEL GERUSALEMME VENEZIA (RISULTATO 92-66): DOVRAT 17 PUNTI

Il match tra Gerusalemme e Venezia termina sul 92-66. Andiamo a scoprire le statistiche dei protagonisti in campo. Gerusalemme: Carrington 18, Johnson 4, Cachashvili 6, Dovrat 17, Morgan 13, Ogbeide 9, Zoosman 12, Cornelius 14. Venezia: Tessitori 4, Mc Gruder 7, Wiltjer 18, Parks 15, Moretti 8, Wheatler 7. (agg. Umberto Tessier)

Diretta/ Napoli Venezia (risultato finale 80-81): ko clamoroso per i partenopei (3 novembre 2024)

INTERVALLO LUNGO

Gerusalemme e Venezia vanno all’intervallo lungo sul 47-29. Andiamo a scoprire le statistiche dei protagonisti in campo. Gerusalemme: Carrington 9, Johnson 4, Cachashvili 2, Dovrat 12, Ogbeide 5, Zoosman 4, Cornelius 9. Venezia: Tessitori 4, Mc Gruder 2, Wiltjer 18, Parks 5. (agg. Umberto Tessier)

Diretta/ Cluj Napoca Venezia (risultato finale 86-78): caduta lagunara! (Eurocup, 30 ottobre 2024)

DIRETTA HAPOEL GERUSALEMME VENEZIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Per la diretta Hapoel Gerusalemme Venezia in tv dovrete attivare un abbonamento alla televisione satellitare: come di consueto infatti le partite di Eurocup delle nostre squadre vengono garantite dai canali di Sky Sport, ma appunto vi avranno accesso solo i clienti che potranno assistere al match anche in diretta Hapoel Gerusalemme Venezia in streaming video, grazie all’applicazione Sky Go che non comporta costi aggiuntivi. Possiamo poi ricordare che sul sito ufficiale www.euroleaguebasketball.net/eurocup troverete tutte le informazioni utili, come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo reale.

Diretta/ Venezia Scafati (risultato finale 75-69): Kabengele giganteggia, vince la Reyer! (27 ottobre 2024)

FINE PRIMO QUARTO

Il primo quarto tra Gerusalemme e Venezia termina sul 24-20. Andiamo a scoprire le statistiche dei protagonisti in campo. Gerusalemme: Carrington 9, Johnson 3, Dovrat 7, Ogbeide 3, Zoosman 2, Cornelius 6. Venezia: Tessitori 4, Mc Gruder 2, Wiltjer 16. (agg. Umberto Tessier)

PALLA A DUE!

Finalmente la diretta Hapoel Gerusalemme Venezia sta per farci compagnia: allenata da Yonatan Alon, la squadra israeliana ha vinto come detto quattro delle sei partite che ha giocato in Eurocup, spiccano i tre blitz esterni contro Lietkabelis, Aris Salonicco e Olimpia Lubiana ma per contro alla Samokov Arena l’Hapoel Gerusalemme ha vinto solo una delle tre partite disputate, contro Amburgo, cadendo invece contro Valencia e Cluj-Napoca per una statistica che dunque concede qualche speranza a Venezia.

C’è un giocatore che si eleva sugli altri per rendimento: parliamo di Jared Harper, 22,0 punti e 5,7 assist con il 43,5% dall’arco per un ottimo 28,5 di valutazione. Classe ’97, ha anche tentato l’avventura NBA ma tra Phoenix e New Orelans ha passato decisamente più tempo in D-League, giocando solo 16 partite nella Lega principale; le ultime due stagioni le ha trascorse a Valencia e dunque ha anche potuto disputare l’Eurolega. Adesso vedremo se sarà determinante anche in questa partita che finalmente sta per farci compagnia; possiamo metterci comodi e lasciare che a parlare sia il parquet della Samokov Arena perché finalmente è arrivato il momento che stavamo aspettando, che la diretta Hapoel Gerusalemme Venezia cominci! (agg. di Claudio Franceschini)

I TESTA A TESTA

Possiamo dire che la diretta Hapoel Gerusalemme Venezia non abbia precedenti in Eurocup: la squadra israeliana infatti è tornata a giocare in questa competizione dopo qualche anno, ma anche nei precedenti (che risalgono a un decennio fa) non aveva mai incrociato la Reyer pur avendo partecipato alla Eurocup quando era presente anche Venezia. Possiamo ricordare la semifinale raggiunta nel 2017: un grande cammino che era passato anche dall’eliminazione di Gran Canaria nei quarti, purtroppo poi l’Hapoel Gerusalemme era caduta contro Valencia, perdendo gara-1 e gara-3 in trasferta sempre di 15 punti.

Ricordiamo che quella squadra avrebbe vinto il campionato, facendo poi il bis con la Supercoppa nazionale: la allenava Simone Pianigiani, e per un breve periodo verso la fine della stagione ci era arrivato anche Alessandro Gentile, che tuttavia era in un periodo poco fortunato della carriera e non aveva lasciato troppo il segno. In seguito l’Hapoel Gerusalemme è andato a giocare in Champions League: nel 2023 ha raggiunto la semifinale della competizione FIBA e dunque possiamo dire che sia una squadra con una certa esperienza europea, adesso vedremo cosa succederà nella partita contro Venezia. (agg. di Claudio Franceschini)

REYER PER RECUPERARE!

Siamo pronti alla diretta Hapoel Gerusalemme Venezia, partita che si gioca alle ore 19:00 di mercoledì 6 novembre presso la Samokov Arena: siamo arrivati alla 7^ giornata di Eurocup 2024-2025, e nel girone B le cose non stanno andando benissimo per una Reyer che ha record negativo (2-4) e settimana scorsa ha perso contro il Cluj-Napoca, una partita che ha nuovamente evidenziato le difficoltà internazionali di una squadra che finora non ha ancora vinto in trasferta e soprattutto, ricordiamolo, già lo scorso anno non era riuscita a prendersi i playoff, quando tutto lasciava pensare che fosse un obiettivo alla portata.

Servirà allora rialzare la testa nella diretta Hapoel Gerusalemme Venezia; tecnicamente la Reyer lo ha fatto in campionato, dopo una falsa partenza sono arrivate tre vittorie consecutive di cui l’ultima a Napoli, sul filo di lana ed evitando un deludente ko contro una squadra ancora a zero punti. Adesso però bisogna cambiare passo anche in Eurocup, e non sarà facile perché l’avversaria di stasera sta facendo bene; vedremo allora come andranno le cose nella diretta Hapoel Gerusalemme Venezia, nel frattempo facciamo qualche altra considerazione sui temi principali di questa intrigante e delicata partita.

DIRETTA HAPOEL GERUSALEMME VENEZIA: PARTITA DA NON SBAGLIARE

Si avvicina la diretta Hapoel Gerusalemme Venezia, che come già detto rappresenta una partita complicata per la Reyer: la squadra israeliana infatti ha iniziato bene la sua Eurocup, ha vinto quattro delle sei partite giocate e sta viaggiando ad un ritmo che, almeno in questo momento, le consente di giocarsi anche la qualificazione diretta ai quarti di finale, che come sappiamo spetta alle prime due classificate di ciascun girone. Va anche detto che Venezia non è lontana dal playoff, che dista una sola partita: è chiaro però che la Reyer abbia bisogno di innestare le marce alte anche in trasferta, a cominciare da questa partita.

Finora Venezia ha perso fuori casa contro Olimpia Lubiana, Valencia e appunto Cluj-Napoca; il record è negativo perché c’è anche la brutta sconfitta al Taliercio contro Bourg en Bresse, in generale possiamo dire che gli orogranata non abbiano mai dato la sensazione di grande solidità ma su questo sta lavorando coach Neven Spahija, che attraverso la ripresa in campionato spera di ritrovare certezze anche in Eurocup e magari anche migliorare la situazione degli infortuni, che sicuramente ha tolto qualcosa ad un gruppo che si deve ancora amalgamare. Tutto il resto sulla diretta Hapoel Gerusalemme Venezia ce lo dirà il campo, si tratta di aspettare qualche ora.