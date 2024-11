DIRETTA MILANO VENEZIA: OLIMPIA, UNA CLASSICA PER IL RISCATTO

Una delle grandi classiche degli ultimi anni per il basket italiano, la diretta Milano Venezia ci farà compagnia dalle ore 16.30 di oggi pomeriggio, domenica 10 novembre 2024, per la settima giornata del campionato di Serie A. L’appuntamento sarà all’Unipol Forum di Assago e per i padroni di casa della EA7 Emporio Armani Milano ci sarà sicuramente una grande voglia di riscatto in questa diretta Milano Venezia, dopo che domenica scorsa l’Olimpia ha rimediato una sconfitta disastrosa a Trento, con l’eloquente punteggio di 91-57.

Per l’Umana Reyer Venezia invece il ricordo di domenica scorsa è certamente più piacevole, grazie alla vittoria per una sola lunghezza sul campo di Napoli, un guizzo prezioso per acciuffare il 50% di successi, grazie a un cammino costituito finora da tre vittorie e altrettante sconfitte. L’Olimpia Milano è un gradino sopra (4-2), ma con un bottino ancora non soddisfacente per le ambizioni dei campioni d’Italia in carica. Che cosa ci dirà quindi la diretta Milano Venezia?

MILANO VENEZIA IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE

Il fascino è garantito, ma per chi oggi pomeriggio non potrà essere presente ad Assago ricordiamo che la diretta Milano Venezia in tv sarà garantita dai canali di Eurosport per i propri abbonati. Un abbonamento è d’altro canto necessario anche per l’opzione della diretta Milano Venezia in streaming video che, come per tutte le partite della Serie A di basket, sarà offerta sulla piattaforma DAZN.

DIRETTA MILANO VENEZIA: COME CI ARRIVANO L’OLIMPIA E LA REYER?

Abbiamo già tratteggiato alcuni elementi salienti della diretta Milano Venezia, per l’Olimpia naturalmente può pesare il doppio impegno con l’Eurolega, che è sempre particolarmente pesante – d’altro canto bisogna anche dire che Venezia gioca in Eurocup, altra competizione diventata impegnativa sotto ogni punto di vista da quando la stagione regolare è passata a 18 giornate. Le fatiche europee potrebbero essere tutto sommato simili in una settimana che ha visto la Reyer in campo mercoledì e Milano invece giovedì.

Gli alti e bassi sono quindi più che normali, ma per Milano non può mai essere normale perdere una partita con 34 punti di scarto, anche se ciò accade sul campo della ottima capolista Trento. La batosta ha fatto male e ora bisogna subito reagire, magari aggiudicandosi una sfida di enorme fascino come quella contro Venezia. Attenzione però alla Reyer, che in Italia aveva cominciato la stagione con quattro sconfitte consecutive compresa quella proporlo contro l’Olimpia in Supercoppa, ma poi ha inanellato tre vittorie di fila in campionato. La situazione quindi renderà ancora più intrigante la diretta Milano Venezia…