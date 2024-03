Diretta/ Venezia Bari, streaming video tv: voglia di riscatto per i lagunari (Serie B, 10 marzo 2024)

DIRETTA VENEZIA BARI, PUGLIESI DI NUOVO IN CRISI

La diretta Venezia Bari , in programma domenica 10 marzo alle ore 16:15, racconta della 29esima giornata di Serie B. I padroni di casa hanno interrotto la loro striscia positiva di tre vittorie e un pareggio in quattro partite avendo perso 2-1 in casa del Como con i gol di Verdi e Cutrone al novantunesimo minuto.

Il Bari invece non vince dal 17 febbraio, data dell’1-0 inflitto alla FeralpiSalò. Era la seconda vittoria di fila e sembrava poter rilanciare i pugliesi. Così non è stato dato che a cavallo tra febbraio e marzo sono arrivate due sconfitte contro Sudtirol e Catanzaro più il pareggio per 1-1 con lo Spezia.

VENEZIA BARI, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta del match Venezia Bari sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio.

È possibile tuttavia seguire anche in diretta streaming la gara tra Venezia Bari attraverso l’applicazione DAZN, disponibile per computer, tablet e smartphone. Inoltre, se si ha nell’abbonamento Zona DAZN, sarà possibile visionare l’evento su TV.

VENEZIA BARI, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Venezia Bari vedono i padroni di casa schierarsi col 3-5-2. In porta Joronen, difesa a tre con Idzes, Svoboda e Sverko. A centrocampo ci saranno Candela, Busio, Tessmann, Bjarkason e Zampano mentre in avanti la coppia scelta sarà Pierini-Pohjanpalo.

Stesso identico modulo anche per il Bari che tra i pali schiera Brenno. Pacchetto arretrato composto da Matino, Di Cesare e Vicari. Dorval e Ricci agiranno da esterni con Maita, Benali e Sibilli nella zona nevralgica del campo. In attacco Puscas e Kallon.

VENEZIA BARI, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Venezia Bari favorita la squadra di casa a 1.80. Secondo bet365, laX sta a 3.50 mentre il 2 è a 4.75.

L’Over 2.5 è 2.05 contro l’1.75 dell’Under con la stessa soglia. Infine, Gol e No Gol sono rispettivamente a 1.95 e 1.80.











