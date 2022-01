Diretta Venezia Bourg en Bresse/ Streaming video tv: match contro l’ultima (Eurocup)

DIRETTA VENEZIA BOURG EN BRESSE: REYER LANCIATA!

Venezia Bourg en Bresse è in diretta dal Taliercio, alle ore 20:00 di martedì 18 gennaio: si gioca per la 10^ giornata nel gruppo B di basket Eurocup 2021-2022, e per la Reyer questo è il ritorno in campo dopo aver saltato la grande sfida contro Gran Canaria. Ritroviamo Venezia a due settimane di distanza: era arrivata una vittoria contro il Promitheas, la seconda consecutiva, che ha rilanciato gli orogranata al 50% di record e dunque in piena corsa per un posto negli ottavi di Eurocup, anche se la strada resta lunga e irta di difficoltà come potrebbe esserlo questo match.

Bourg en Bresse, che settimana scorsa ha perso in volata contro la Virtus Bologna, è ultimo in classifica ma comunque un team che può giocarsela, soprattutto se ferito nel modo in cui lo è stato recentemente; sarà allora interessante scoprire se la Reyer saprà fare il suo dovere rispettando il pronostico e prendendosi il terzo successo in fila per scalare ancora più la classifica del girone, mentre aspettiamo che si alzi la palla a due possiamo sicuramente fare qualche valutazione circa i temi principali che sono legati a un match che Walter De Raffaele non può certo sottovalutare.

DIRETTA VENEZIA BOURG EN BRESSE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Venezia Bourg en Bresse sarà garantita dalla televisione satellitare: ancora una volta dobbiamo ricordare infatti che la Eurocup, almeno le partite delle tre italiane, è garantita da Sky che fornisce ai suoi abbonati il servizio settimana dopo settimana, con la consueta alternativa della diretta streaming video tramite l’applicazione Sky Go, attivabile senza costi aggiuntivi su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Ricordiamo poi che sul sito ufficiale www.eurocupbasketball.com troverete tutte le informazioni utili, a cominciare dal tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo reale.

DIRETTA VENEZIA BOURG EN BRESSE: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Venezia Bourg en Bresse si avvicina: come abbiamo già detto per la Reyer si tratta di un’occasione da non farsi sfuggire, la classifica in questo momento è positiva e la squadra di De Raffaele ha saputo riprendere quota dopo un avvio di Eurocup che a dire il vero non era stato scintillante. Del resto Venezia ha avuto difficoltà in termini generali all’inizio della stagione, perché anche in campionato non è mai riuscita a imprimere il suo giusto passo; anzi, in questo momento rischia anche di non giocare la Final Eight di Coppa Italia e sabato è tornata a perdere, battuta sul parquet di Varese dopo aver condotto le danze praticamente per tutto il match.

Dunque, la diretta di Venezia Bourg en Bresse non vale semplicemente 2 punti nella classifica del gruppo B di Eurocup ma può certamente rappresentare anche una sorta di ripresa a livello psicologico, da parte di una squadra che è stata costruita per arrivare in fondo a tutte le competizioni ma che, ancora alla metà di gennaio, deve trovare la sua giusta dimensione. Tra poco si gioca, vedremo se la Reyer Venezia saprà portare a termine il compito di prendersi una vittoria che gli addetti ai lavori e l’ambiente si aspettano…



