Diretta Venezia Cittadella/ Streaming video DAZN: derby non così scontato (Serie B)

DIRETTA VENEZIA CITTADELLA: I GRANATA PROVANO A VOLARE

Venezia Cittadella, che si gioca in diretta dal Penzo, è in programma alle ore 14:00 di sabato 23 gennaio: la partita vale per la 19^ giornata di Serie B 2020-2021. Ultima di andata intrigante, perché ci mette di fronte un derby che potrebbe essere meno scontato del previsto: i lagunari sono in forte calo, sabato scorso hanno perso contro il Pordenone e sono così usciti dalla zona playoff, ma fino a poco tempo esploravano anche la possibilità di giocarsi la promozione diretta e dunque hanno sicuramente qualità, che però adesso devono essere bravi a ritrovare.

Il Cittadella è invece in continua ascesa, ed è reduce dalla vittoria sull’Ascoli: i granata sono adesso la prima inseguitrice dell’Empoli e hanno anche una partita in meno, dunque almeno virtualmente potrebbero portarsi ad un solo punto dalla capolista e continuare a sognare. Aspettando che la diretta di Venezia Cittadella prenda il via, vediamo in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre sul terreno di gioco leggendo insieme le probabili formazioni della partita.

DIRETTA VENEZIA CITTADELLA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Venezia Cittadella, che non verrà trasmessa sui canali della nostra televisione; l’appuntamento classico con il campionato di Serie B è sulla piattaforma DAZN, per accedere alla quale bisognerà sottoscrivere un abbonamento e che vi permetterà di seguire la partita in diretta streaming video, attivando l’applicazione su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone oppure utilizzando una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI VENEZIA CITTADELLA

Paolo Zanetti dovrà rinunciare a Fiordilino in Venezia Cittadella, quindi per il centrocampo torna utile Taugourdeau che si piazzerà al fianco di Vacca, con Crnigoj confermato come altro interno. Davanti, Sebastiano Esposito e Alessandro Capello sperano nel posto, così come Bocalon: a rimanere fuori dovrebbe essere Johnsen, meno scontata la panchina per Aramu con Francesco Forte che ovviamente ci sarà. Così come Modolo e Ceccaroni a protezione di Lezzerini; Mazzocchi e Molinaro sono favoriti per gli esterni, ma a sinistra potrebbe giocare Felicioli. Cittadella schierato allo stesso modo con il 4-3-1-2 da Roberto Venturato: in porta c’è Maniero, davanti a lui i due centrali sono Perticone e Frare mentre a sinistra potrebbe esserci Amedeo Benedetti, anche se Daniele Donnarumma resta favorito. Ghiringhelli agirà a destra; in mezzo al campo possibile avvicendamento tra Branca e Gargiulo, Iori e Proia devono vincere la concorrenza di D’Urso che può agire anche sulla trequarti, scalzando Vita e posizionandosi alle spalle dei due attaccanti che dovrebbero essere Ogunseye e Tsadjout, anche se Karamoko Cissé spera nella maglia.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai, tra le altre, ha fissato un pronostico su Venezia Cittadella: nella sua previsione possiamo allora leggere che il segno 1 per la vittoria dei padroni di casa vale 2,85 volte quanto messo sul piatto, per contro il segno 2 che regola l’affermazione degli ospiti vi farebbe guadagnare una somma pari a 2,75 volte la vostra puntata. L’eventualità del segno X, che regola il pareggio, porta in dote una vincita che con questo bookmaker ammonta a 2,85 volte l’importo investito.



