DIRETTA VENEZIA CLUJ-NAPOCA: PER VINCERE ANCORA

Alle ore 20.00 l’appuntamento sarà al Taliercio con la diretta Venezia Cluj-Napoca, una partita che ci dirà se la Umana Reyer Venezia potrà fare un ulteriore passo avanti verso la fase successiva della Eurocup di basket. Siamo infatti giunti alla quindicesima giornata del girone B e oggi, mercoledì 15 gennaio 2025, Venezia vorrà provare a migliore il già buonissimo bottino di otto vittorie e sei sconfitte per blindare sempre di più la posizione fra le prime sei ma fare anche un pensiero alla caccia magari anche ai primi due posti, che varrebbero l’accesso immediato ai quarti senza passare dagli ottavi.

Diretta/ Cremona Venezia (risultato finale 78-86): la Reyer si prende la vittoria esterna! (12 gennaio 2025)

Potrebbe essere l’occasione giusta la diretta Venezia Cluj-Napoca, perché gli ospiti rumeni sono alle spalle di una sola vittoria, con il 50% esatto di successi fino a questo momento (7-7). Vincere significherebbe allontanare in maniera di fatto decisiva una pericolosa inseguitrice con sole altre due giornate da disputare, mentre inevitabilmente una sconfitta potrebbe rimettere pericolosamente tutto in discussione. Insomma, stasera ci sarà in palio davvero tanto al Taliercio con la diretta Venezia Cluj-Napoca…

DIRETTA/ Amburgo Venezia (risultato finale 77-90): Wheatle 16 punti (8 gennaio 2025)

VENEZIA CLUJ-NAPOCA IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta Venezia Cluj-Napoca in tv sarà disponibile agli abbonati di Sky Sport, come tutte le partite delle squadre italiane in Eurocup. In alternativa ci sarà anche la diretta Venezia Cluj-Napoca in streaming video, grazie a Sky Go, Now Tv o DAZN, una ottima copertura per chi non andrà al Taliercio.

DIRETTA VENEZIA CLUJ-NAPOCA: LA GRANDE CRESCITA DELLA REYER

Presentare la diretta Venezia Cluj-Napoca ci fornisce quindi l’occasione di parlare della splendida crescita della Reyer, che infatti in verità aveva cominciato un po’ in sordina l’avventura in questa edizione della Eurocup, conduce sole vittorie nelle prime sette giornate che onestamente non autorizzavano chissà quali sogni di gloria. In seguito però sono state giocate altre sette partite e il bilancio è completamente diverso, con la bellezza di sei successi, tanto che ora Venezia potrebbe fare un pensiero addirittura alle prime due posizioni.

Diretta/ Venezia Trapani (risultato finale 91-82): la spuntano i padroni di casa (5 gennaio 2025)

Questo significa che Venezia è la squadra più in forma degli ultimi due mesi, settimana scorsa ha violato il parquet di Amburgo e finora il 2025 ha portato solo gioie, considerando anche la precedente vittoria contro Valencia. Inoltre tre delle ultime quattro partite ancora da giocare a partire da oggi sono in casa, quindi sfruttare il fattore campo sarà fondamentale. Gli ospiti invece nelle ultime sei partite hanno sempre alternato una vittoria e una sconfitta: vero che dopo lo scivolone casalingo contro l’Hapoel Gerusalemme sarebbe la volta di una vittoria, ma questo in realtà significa che i rumeni arrivano in modo meno brillante alla diretta Venezia Cluj-Napoca…